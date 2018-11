EVBox, la revolución en recarga de vehículos eléctricos, llega a España

EVBox llega con fuerza a España, cerrando acuerdos con algunas de las empresas más relevantes de la industria eléctrica y automovilística EVBox, uno de los líderes a nivel mundial en soluciones de recarga de vehículos eléctricos, apuesta por el mercado español abriendo oficialmente su sede de Madrid desde donde gestionará el sur de Europa.

La OMS ha elaborado un nuevo informe de calidad del aire que confirma que la contaminación provoca más de 3 millones de muertes prematuras por año. Las partículas emitidas por los motores de combustión son las principales causantes de estos problemas de salud y del cambio climático.

Aunque actualmente en España hay matriculados más de 45.000 coches eléctricos, para 2030 se calcula que esta cifra ascenderá a 9 millones. El motivo principal para no pasarse al mundo eléctrico es el miedo a no encontrar suficientes puntos de recarga. EVBox, llega a España para ayudar a acelerar la transición hacia un mundo con cero emisiones.

"El Vehículo Eléctrico está en boca de todos, no contamina, no gasta aceite, no produce ruidos, no necesita mantenimiento, etc. Para este 2019 vienen coches con una autonomía de más de 400 km por sólo 25.000€, esto hará que el precio ya no sea un problema y en consecuencia la adopción de coches eléctricos sufrirá un crecimiento exponencial", asegura Borja Moreno Candau, Director Regional de EVBox en el sur de Europa.

Todas las marcas de vehículos apuestan por la transición, muchas ya han anunciado que para el 2020 la mayoría de sus vehículos serán completamente eléctricos o híbridos.

Recientemente el gobierno ha eliminado la figura del gestor de carga en España. Esto hará que cualquier consumidor pueda vender energía a través de un punto de carga a través de la plataforma de EVBox. Esta medida abre un nuevo nicho de mercado para petroleras, eléctricas, fabricantes de vehículos, empresarios, aparcamientos, hoteles, centros comerciales y otros negocios que quieran volverse más sostenibles.

EVBox cuenta ya con casos de éxito en España. Indra, apostando por la sostenibilidad ha elegido a EVBox para instalar puntos de recarga en su sede central en Madrid, así como Cisco en Madrid. Mencionar también Grupo Angal, con más de 40 años en el sector de la automoción y más de 20 concesionarios, que ha electrificado todas sus instalaciones en su clara apuesta por la movilidad sostenible.

Engie, empresa líder en energía limpia, es el principal socio estratégico de EVBox, contando con más de 2.000 especialistas en España y 170.000 empleados en el mundo.

Sobre EVBox

EVBox es el líder mundial en soluciones de hardware y software para recarga para vehículos eléctricos. Con más de 70.000 puntos de recarga instalados en todo el mundo, EVBox impulsa la movilidad sostenible, aportando soluciones de recarga duraderas en el mundo de la movilidad eléctrica. EVBox cuenta con oficinas en Ámsterdam, Amberes, París, Madrid, Londres, Munich, Nueva York, Los Ángeles y Conpenhague. Visitar www.evbox.es para más información.