El cineasta Jörg Schmidt-Reitwein recibirá el Premio Honorífico en la Muestra de Cine de Lanzarote

martes, 20 de noviembre de 2018, 09:05 h (CET) El jueves 22 de noviembre, la Muestra de Cine de Lanzarote, que este año celebra su octava edición del 22 de noviembre al 1 de diciembre bajo la dirección de Javier Fuentes y la gestión de la Asociación de Cine Tenique, otorgará el Premio de Honor por toda su trayectoria al alemán Jörg Schmidt-Reitwein, colaborador habitual de Werner Herzog. El propio cineasta acudirá a Lanzarote para recoger este premio tan especial, sumando así su nombre al de otros cineastas como Thomas Mauch, que ya han recibido esta distinción en pasadas ediciones.

Debido a su personalidad y particular visión sobre el mundo del cine, Jörg Schmidt-Reitwein es uno de los directores de fotografía alemanes más importantes de la actualidad. Ha trabajado con diferentes cineastas alemanes de referencia como Werner Schroeter, Herbert Achternbusch, Alexander Kluge, Edgar Reitz o Werner Herzog, con quien ha colaborado como director de fotografía en 17 de sus películas, entre ellas La Soufrière (1977), considerada como una de las películas más atrevidas de la historia el cine. Podrá verse el sábado 24 de noviembre a las 21:00h en El Almacén, donde el propio Schmidt-Reitwein presentará la cinta.

El objetivo de la Muestra de Cine de Lanzarote es hacer visible aquellas películas que no siguen los patrones convencionales, fomentar un tipo de cine que nos hace pensar, ubicarnos fuera de los estereotipos, y ampliar nuestra visión del mundo.

“Es una nueva oportunidad de disfrutar en Lanzarote de algunas de las mejores producciones e internacionales del cine de autor de todo el mundo, con presencia de películas de Siria, Israel, Austria o EE UU. Y este logro se debe en gran parte al gran esfuerzo del colectivo humano que está detrás de la Muestra, un esfuerzo en gran medida vocacional y que merece la pena apoyar desde las administraciones públicas”, afirmaba esta mañana en rueda de prensa Pedro San Ginés, presidente del Cabildo en referencia a la Asociación Tenique.

La inauguración de la Muestra se celebrará el jueves 22 de noviembre a las 19:30h enLa Cueva de los Verdes, el tubo volcánico más largo del mundo, con la proyección deDentro del volcán (2016), dirigida por Werner Herzog. En esta impactante película documental el cineasta alemán recorre algunos de los volcanes más importantes del planeta junto al vulcanólogo británico Clive Oppenheimer, quien estará en Lanzarote para presentar la película. También se proyectarála joya Erupción volcánica en la Martinica(1902) del pionero George Méliès.

Programación: En total podrán verse 24 películas repartidas en las cuatro secciones que componen la Muestra: “Sección Oficial”, “Cruce de caminos: cineastas canarios”, y las dos secciones especiales, novedad de esta edición: “Trasfoco” y “Destiladera”.

Seis de las siete películas de “Sección Oficial” competirán por el Premio del Jurado, dotado de 2.500 €. Estas mismas películas también competirán por otros tres premios más: Premio Jurado Joven, Premio del Público, y Premio NUMAX que facilitará el estreno en Galicia de la película galardonada.

Las películas de “Sección Oficial” son: La ciudad oculta, Víctor Moreno (se presentará fuera de competición), La Casa Lobo, Joaquín Cociña y Cristóbal León; Star, Johann Lurf, La imagen que te faltaba, Donal Foreman, Continúa grabando, Saeed Al Batal y Ghiath Ayoub, Trote, Xacio Baño; y M., Yolande Zauberman.

Se trata de apuestas cinematográficas valientes, premiadas en diversos festivales internacionales y aún no estrenadas comercialmente, procedentes de Siria, Israel, Chile, Austria, EEUU, y España. Las películas tratan cuestiones tan extremas y de actualidad como la guerra en Siria, el abuso sexual a niños en comunidades ultraortodoxas de Israel, el rastro que dejó el IRA en el Ulster (Irlanda del Norte), o los grandes conflictos enterrados en el seno de las relaciones familiares. Los filmes estarán presentados por sus directores.

El Jurado de esta edición está compuesto por Vanesa Fernández Guerra, directora de ZINEBI, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao; Francesco Clerici, cineasta ganador del Premio Internacional de la Crítica (FIPRESCI) por El gesto de las manos; y Alejandro Krawietz, director del Festival Internacional y Mercado de Cine Documental MiradasDoc, Tenerife.

La sección especial “Trasfoco” se centrará cada año en un aspecto emblemático de la isla de Lanzarote, comenzando en esta edición por El Volcán. Para ello, se han escogidodiez películas fundamentales de la historia del cine en las que el volcán tiene un papel principal. Desde un cortometraje de 1902 de Georges Méliès, pasando por películas de Roberto Rosellinni o Werner Herzog, hasta los trabajos más recientes de artistas de repercusión internacional como Fiona Tan.

Por su lado, “Destiladera” se orienta a recuperar, proyectar y analizar imágenes no institucionales de la isla. Se trata de imágenes amateur, privadas y familiares que se grabaron durante los años sesenta y setenta sin una vocación de difusión pública. Esta recopilación de imágenes de archivo podrán verse en Celebraciones domésticas,proyecto comisariado por Dailo Barco. La sección también incluye “Mesa de debate: El cine doméstico. Valor de archivo”, que reúne por primera vez en Lanzarote a diversos especialistas en la materia: Xurxo Chirro, Salvi Vivancos, María González-Calimano, yMario Ferrer Peñate.

