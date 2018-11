¿Sabes cómo organizar una auténtica cena de Acción de Gracias en casa?

Este jueves se celebra Acción de Gracias, una fiesta típicamente americana que está empezando a tener seguidores a este lado del charco, aunque no tanto como Halloween y el Black Friday, ¡de momento! Y es que, a la hora de compartir una buena comida o cena con la familia y amigos, no importan las barreras culturales. Si te apetece descubrir a qué sabe el Thanksgiving Day, Deliveroo comparte todos los platos del menú de Acción de Gracias y en qué establecimientos los puedes pedir.

Sin duda, el gran protagonista del Día de Acción de Gracias es el famoso pavo asado pero como en España es un plato poco común, solemos cambiarlo por lo más parecido, el pollo asado como el que preparan en Asador de Aranda . Sin embargo, para hacerse una idea de lo importante que es el pavo para los estadounidenses (y por si nos animamos a comerlo más a menudo), sólo ese día en Estados Unidos se consumen más de 200 millones de pavos para una población de 325 millones de habitantes; toca a más de medio pavo por cabeza, con un peso aproximado de 7 kilos por animal.

Junto al pavo no puede faltar el tradicional stuffing o relleno, que al contrario de lo que indica el nombre, no va dentro del pavo, sino que se sirve de acompañamiento. Generalmente se hace con miga de pan, beicon, cebolla y pasas, aunque también se le puede añadir queso o verduras. Además, del relleno, en la mesa de Acción de Gracias tienen que estar los otros acompañamientos típicos de este día: el gravy o salsa de carne; la salsa de arándanos; y una buena cantidad de puré de patata.

Aunque en Acción de Gracias no se come solo carne: también se sirven diversas verduras asadas como judías verdes, coles de Bruselas y, sobre todo, boniato. Si no lo has probado como guarnición, puedes pedirlo en Le Coq . Por supuesto, en una buena cena de Thanksgiving Day siempre están presentes los panecillos tiernos o dinner rolls, elaborados con mantequilla. Muchas familias americanas aún los preparan en casa para ganar puntos ante sus invitados, pero si no quieres complicarte la vida y quieres adaptarlos a los gustos españoles, puedes pedir un surtido de pan en Uvepan .

Finalmente, para terminar el banquete de Acción de Gracias, nada mejor que un estupendo postre, que suele consistir en una selección de tartas para que cada comensal elija su preferida: desde la clásica american pie (tarta de manzana) que puedes pedir en La Mucca a la no menos tradicional tarta de calabaza de Sweet Brothers o la deliciosa tarta de nueces pecanas de New York Burger .

"El menú de Acción de Gracias es una experiencia gastronómica que hay que probar al menos una vez en la vida para entender esta fiesta esencial para los estadounidenses” asegura Blanca Rodríguez, Directora de Marketing de Deliveroo España. "Si no tienes la suerte de contar con un amigo norteamericano que te invite a su casa, puedes pedir los platos más tradicionales en Deliveroo para disfrutar del sabor del Thanksgiving Day. ¡Ideal para reponer fuerzas antes del Black Friday!”.