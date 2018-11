Etiquetas: Compras online Black Friday Consejos - Sección: Display Los españoles gastarán una media de 205 euros en este Black Friday Un 69 % de españoles optará por comprar online los productos que desean, frente a un 31% que preferirá las tiendas físicas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 20 de noviembre de 2018, 09:01 h (CET) La cuenta atrás para el Black Friday ha empezado, y los consumidores, que eligen esta fecha tan señalada para invertir en sus pequeños caprichos o necesidades a un precio inferior al habitual, ya se preparan para realizar sus tan deseadas compras. Para satisfacer esta demanda, atraer más clientes y aprovechar esta fiebre de consumo, son muchas son las tiendas, tanto físicas como online, que preparan ofertas y campañas especiales. Y su estrategia no está equivocada: según el último estudio de idealo.es, los consumidores españoles están dispuestos a gastarse una media de 205 euros este próximo Viernes Negro.

El Black Friday es ya un fenómeno establecido en España, y en todas las regiones, los españoles preparan sus ahorros para sacarle el máximo partido, aunque los presupuestos varían por regiones. Los madrileños son los que más invertirán en esta jornada de ofertas, reservando una media de 281 euros para este evento de shopping. Los valencianos se sitúan en segunda posición, habiendo reservado 226 euros para el Viernes Negro. Más al norte, los castellanoleoneses y los gallegos tendrían previsto desembolsar 206 euros, los catalanes, por su parte, 199 euros, y los andaluces un total de 166 euros. En el top 7 de inversión por comunidad autónoma, los más ahorradores serán los castellano-manchegos, que contarán con una media de 150 euros de presupuesto.

De acuerdo con el estudio, los madrileños también serán los que más utilizarán Internet para realizar sus compras; un 81 % elegirá este formato frente a las tiendas físicas. También prefieren las compras online los andaluces (74 %) y los valencianos (72,9 %). El 37,6 % de los castellanoleoneses, por su parte, serán los que más se aferren a las compras tradicionales en tiendas físicas.

En cuanto al perfil de usuario que más ofertas busca en Internet durante esta jornada, los hombres incrementan su nivel de búsqueda en un 60,6 %, un 6,6 % más que un día normal. Además, estos usuarios demuestran un interés especial en los productos tecnológicos. Asimismo, gran parte de las búsquedas de artículos en el Black Friday se producen entre las 21:00 y las 22:00, coincidiendo con el ‘prime time’ televisivo, una vez que el grueso de los usuarios ha terminado su jornada laboral.

Del mismo modo, y de cara a no perder ninguna oportunidad de ahorrar unos cuantos euros en este Black Friday 2018, idealo recomienda seguir las siguientes recomendaciones:

1. Fíjate en los gastos de envío y los tiempos de entrega: analiza detenidamente las condiciones que ofrece cada tienda online para que tu carrito de la compra no se encarezca de más. Además, es importante tener en cuenta los tiempos y horarios de entrega, para recibir tus compras en el periodo de tiempo que mejor te convenga.

2. Asegúrate de que la tienda es fiable: Comprueba los comentarios y reseñas de usuarios anteriores, así como todas las condiciones que ofrece la tienda incluyendo, entre otros, el tipo de pago o el modo de envío.

3. Chequea la política de devolución de artículos: Aunque muchas tiendas ofrecen esta opción de manera gratuita, algunas siguen cobrando por el reenvío del producto que finalmente no queremos. Revisa este aspecto a la hora de decidirte por una tienda u otra.

4. Haz una lista previa de los productos que deseas: Seguro que hay muchos productos que deseas adquirir. Para anticiparte a la cantidad de ofertas que encontrarás, y para asegurarte de que solamente compras lo que necesitas, realiza una lista de prioridades. Así maximizarás todos tus céntimos, y tus compras del Black Friday serán todo un éxito.

5. No descartes ‘viajar’ a la hora de comprar: El Black Friday se celebra al mismo tiempo en un gran número de países, así que te recomendamos chequear convenientemente tiendas online de otros países en busca de las ofertas internacionales más jugosas.

6. Compara precios siempre : Es la mejor manera de comprar todo lo que quieres al mejor precio. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.