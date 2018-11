Etiquetas: Remitido Tarot cartas Futuro - Sección: Sociedad ¿Preocupado por tu futuro? Descubre todo lo que debes saber sobre el Tarot A la hora de leer el Tarot es fundamental tanto la carta como la postura de esta Redacción Siglo XXI

martes, 20 de noviembre de 2018, 08:28 h (CET) Existen gran cantidad de personas aficionadas al tarot y las artes adivinatorias, por lo que este se ha convertido en un ámbito realmente exitoso. Y también es evidente que se trata de un tema muy serio y que no todo el mundo puede dedicarse a ello. Ello nos lleva a preguntarnos,

¿De dónde procede el Tarot? Lo cierto es que la historia del Tarot se pierde en el tiempo, de modo que nadie se ha puesto de acuerdo acerca de su origen. Hay teorías realmente interesantes como la de Alejandro Jodorowskyel, que lo señala como el primer Tarot de Marsella. No obstante, nadie sabe realmente de dónde procede su creación. ¿Qué son los oráculos del Tarot? Los oráculos del Tarot son herramientas a través de las cuales los espíritus o conciencias de inteligencias pueden comunicarse a través de la humanidad. Han existido también miles de formas de oráculos, entre los que destaca el de mechongetibet. Se trata del oráculo oficial para el Gobierno tibetano, y que revela qué decisiones sociales, económicas, política y de otros tipos tomar.

El Tarot no se ha resistido al avance imparable de las nuevas tecnologías, siendo posible acceder a una tirada de tarot gratis a través de Internet y que gozan de una amplia aceptación, por lo que en muchas ocasiones ni tan siguiera resulta necesario acudir a un gabinete para que nos realicen una lectura, si bien se mantiene en otros medios tradicionales como la televisión. Lo que realmente importa a la hora de hacer una lectura A la hora de leer el Tarot es fundamental tanto la carta como la postura de esta. En estas cartas se interpreta absolutamente todo, cada tirada, posición, etc. Para la carta del mundo hay un león, toro, ángel ciego, ave fénix y una pequeña aureola. Esta última vendría a representar se está por encima de los problemas humanos.

Aquellas personas que están empezando en el mundo del Tarot tienen que saber que un gabinete es un negocio formado por distintos videntes. Puede ser que hayan tomado la decisión de establecerse todos juntos, pero también es posible que trabajen en una misma empresa, en cuyo caso sería dicha compañía la que se encargue de gestionar el servicio.

Por otro lado, está el Tarot sin gabinete, que se refiere a un tipo de negocio en el que solo trabaja un vidente. Probablemente este se haya establecido por su cuenta, por lo que él mismo atenderá las llamadas de forma personal. Es evidente pues que hay grandes diferencias generales entre un Tarot con gabinete y otro sin gabinete. ¿Cuáles son ventajas del Tarotsin gabinete? Sin duda alguna la principal ventaja que encontramos en el Tarot sin gabinete es que siempre atiende el propio vidente. De modo que no solo contamos con la experiencia de cómo es su servicio, sino que además el vidente nos conocerá bien y tendrá todos los datos necesarios para realizar una videncia considerablemente más completa.

Esta es una forma de poder contar siempre con los servicios de un tarotista personal, siempre que se acuda con regularidad a la lectura del Tarot. Los mejore videntes son aquellos que predicen el futuro y dan los mejores consejos para tomar las decisiones correctas en cualquier situación.



