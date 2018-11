Etiquetas: HOLANDA Alemania Liga de las Naciones - Sección: Fútbol Holanda reacciona a tiempo ante Alemania y se mete en la 'Final Four' Holanda, que llegaba líder a la última jornada, termina la competición en el primer puesto del Grupo 1 con siete puntos Redacción Siglo XXI

martes, 20 de noviembre de 2018, 08:18 h (CET) La selección de Holanda ha conseguido el billete a la 'Final Four' de la Liga de Naciones del próximo mes de junio después de remontar un 2-0 y rescatar un punto en el minuto 91 ante Alemania (2-2), que sirve a los de Ronald Koeman para unirse a Inglaterra, Portugal y Suiza en la lucha por el novedoso título.



En el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, el combinado germano, sin nada en juego al confirmar hace tres días su descenso a la Liga B, salió dispuesto a despedirse de la máxima categoría de la mejor manera con un doble pivote formado por Joshua Kimmich y Toni Kroos que pronto dio frutos.



En el minuto 8, Timo Werner controló un balón con el pecho y, desde la frontal, lo colocó pegado al palo derecho de la portería del barcelonista Jasper Cillessen. Sólo diez minutos más tarde, el extremo del City Leroy Sané, al que Joachim Löw dejó sin Mundial, anotó su segundo gol con la 'Mannschaft' en un disparo cruzado que, tras tocar en Blind, se coló en el fondo de las mallas neerlandesas.



A falta de cinco minutos para que se cumpliese el tiempo reglamentario, el sevillista Quincy Promes devolvió la esperanza a la 'Oranje' en un buen chut desde fuera del área. Todavía quedaba tiempo, y lo aprovechó el capitán Virgil van Dijk; el central del Liverpool, en el minuto 91, enganchó en el punto de penalti una volea que ponía a los suyos en la gran final que se disputará en junio en Portugal.



Con este resultado, Holanda, que llegaba líder a la última jornada, termina la competición en el primer puesto del Grupo 1 con siete puntos, los mismos que Francia pero con mejor diferencia de goles, y Alemania, descendida, finaliza con tres unidades.

Mientras, en la Liga B, Dinamarca, que ya había confirmado su ascenso, no pasó del empate ante una Irlanda (0-0) que también conocía que la próxima temporada estaría en la Liga C. Por su parte, República Checa venció a Eslovaquia (1-0) y conserva la categoría, pero sus vecinos bajarán de categoría.



NORUEGA ASCIENDE A LA B Y MACEDONIA, A LA C

En la Liga C, Noruega confirmó que estará en la Liga B al vencer en casa de Chipre (0-2), que desciende como tercer clasificado del Grupo 3 junto a la colista Eslovenia, que empató con Bulgaria (0-0).



Por último, en la Liga D, Georgia, ya ascendida matemáticamente a la Liga C, se impuso a Kazajistán (2-1), en un Grupo 1 en el Andorra y Letonia empataron sin goles. Además, Macedonia ha logrado el ascenso al golear a Gibraltar (4-0), mientras que Liechtenstein y Armenia se repartieron los puntos (2-2).



