Etiquetas: PORTUGAL MARRUECOS Mundial - Sección: Fútbol Portugal niega haber recibido una propuesta "oficial" para organizar el Mundial 2030 con España y Marruecos El organismo rector del fútbol no acepta candidaturas compuestas por distintas confederaciones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 20 de noviembre de 2018, 08:16 h (CET) El ministro de Educación de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, ha asegurado que no tiene "conocimiento formal" de ninguna propuesta "oficial" para presentar una candidatura conjunta junto a España y Marruecos para organizar el Mundial de fútbol de 2030, tal y como afirmó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Según recoge el diario portugués Público, Brandão Rodrigues ha afirmado que no tiene "ningún conocimiento formal de ninguna comunicación oficial relativa a una candidatura tripartita".



En este sentido, el mandatario luso se mostró contrariado con la información, ya que considera que el organismo rector del fútbol mundial no acepta candidaturas compuestas por países de distintas confederaciones.



"Por lo que entiendo, los reglamentos de la FIFA no lo autorizan -este tipo de candidaturas-, porque son de dos confederaciones diferentes", declaró sobre el hecho de que España y Portugal pertenezcan a la UEFA y Marruecos, a la Confederación Africana de Fútbol (CAF).



Pedro Sánchez ofreció este lunes al Gobierno marroquí la presentación de una candidatura conjunta entre tres países de dos continentes, España, Portugal y Marruecos. Así se lo trasladó en su viaje a Rabat para una visita de trabajo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.