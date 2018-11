Sección: Empresas Súmate Marketing Online: 5 consejos para este Black Friday Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 16:48 h (CET) Fijar un presupuesto previo o consultar los precios desde el anonimato, entre los consejos que Súmate, agencia internacional de marketing online, ofrece a sus usuarios de cara a este Black Friday Un año más, con el final del mes de noviembre, llega el Black Friday. Este hito comercial, que tendrá lugar este viernes, día 23, marca el pistoletazo de salida a las compras navideñas. Las ofertas de todo tipo se encuentran ya entre las más agresivas del año y este día mágico se ha convertido en toda una semana, que comienza en las jornadas anteriores y se extiende hasta el llamado ciber-lunes, tras un fin de semana intenso en descuentos.

Para este año se pronostica un incremento muy fuerte de la facturación total, que sólo en los Estados Unidos subirá de sesenta mil a unos noventa mil millones de dólares respecto a 2017, es decir, alrededor de un 50% en un solo año. El año pasado, sólo en ese país, 174 millones de personas compraron por Black Friday, según informa la página web DMR Business Statistics.

"El Black Friday rompe clichés"

Según las encuestas realizadas en el mercado estadounidense, los hombres decididos a comprar en este periodo superan ligeramente a las mujeres (77% frente a 71%) y además piensan gastar casi el doble: 626 dólares frente a 342.

Otro estereotipo que cae es el de la primacía de la compra individual para regalo: en este Black Friday se espera un auge de las compras en pareja. Además, la Generación X irrumpe con fuerza como el segmento etáneo más decidido a aprovechar las ofertas de 2018 (casi seiscientos dólares por persona), superando a la Generación Y, sobre todo, a la generación del Baby Boom, que queda muy por detrás con menos de doscientos cincuenta dólares por persona.

Consejos a tener en cuenta

Súmate Marketing Online, empresa de consultoría y agencia de marketing digital, ofrece cinco consejos para ir de compras en Internet este Black Friday:

Aprovechar las oportunidades iniciales, pero manteniendo la alerta. Gran parte de los productos con gran descuento responden a stocks limitados, por lo que es importante estar alerta al principio del periodo, ya desde los días previos al Black Friday. Las buenas ofertas vuelan, pero, al mismo tiempo, muchos grandes comerciantes irán liberando stock adicional en función de la marcha del negocio.

Consultar los precios desde el anonimato. Como algunas tiendas emplean cookies para determinar el grado de interés del cliente y modificar los precios en función del mismo, puede ser útil abrir ventanas de incógnito para verificar el precio.

Fijar un presupuesto previo. Es conveniente fijarse un presupuesto total y consultar de antemano los productos que se quieren comprar a precios de descuento. “Un buen ejercicio es tener una lista de precios “normales” de todos los productos que aspiramos a comprar, y no dejarse llevar por los impulsos, sino comprar racionalmente aquellos que realmente sean objeto de una importante reducción por el Black Friday”, aseguran desde Súmate Marketing Online.

Poner atención a las compras extracomunitarias. Es muy importante asegurarse bien de las condiciones de compraventa y aplicación de impuestos y aranceles cuando se trate de vendedores situados fuera de la Unión Europea. En particular, hay que tener en cuenta que en algunos casos cabe la posibilidad de tener que acudir a la aduana para efectuar un pago adicional al retirar el producto. Como norma general, los aranceles son aplicables a partir de los ciento cincuenta euros.

No bajar la guardia en materia de seguridad. Es una época de compras frenéticas debido al temor de que desaparezcan los chollos tan esperados. Conviene recordar que las precauciones necesarias son las mismas que se aplicarían al comprar en un establecimiento físico. Asegurarse de la garantía y las condiciones de devolución de cada establecimiento más allá de las normas generales de comercio electrónico, y comprar principalmente en establecimientos reconocidos: la reputación es con frecuencia la mejora garantía de seguridad.

Sobre Súmate

Súmate es una agencia de marketing online multinacional fundada en 2011 en Salamanca por Roald Schoenmakers y Daniel Borrego. Entre sus servicios ofrece SEO, SEM, publicidad en redes sociales o marketing de contenidos, adaptándose siempre a los mercados europeos e internacionales. Para ello, Súmate cuenta con una plantilla de más de cincuenta trabajadores que prestan sus servicios en más de veinte idiomas. Súmate, además, es una empresa certificada como PYME innovadora por el Ministerio de Economía y Competitividad y galardonada con varios premios y distinciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.