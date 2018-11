Sección: Empresas Concierge del sueño en medio del Caribe en Royal Hideaway Playacar Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 16:54 h (CET) Royal Hideaway Playacar redefine el concepto del descanso ofreciendo a sus huéspedes un concierge de lujo que vela por su sueño Una de las claves más importantes para unas vacaciones de calidad es el descanso, por lo que el sueño juega un papel crucial tanto para los días de disfrute como para la vuelta a la rutina.

¿Por qué no prestarle todo el mimo que precisa? Si durante las vacaciones hacemos esfuerzos por cuidar el cuerpo, es un error dar por hecho la calidad del sueño.

Por ello, Royal Hideaway Playacar, un hotel siempre a la vanguardia de los servicios más premium para clientes, ofrece a sus huéspedes un servicio especial de concierge que acerca los más cuidados servicios al huésped para que su descanso sea el óptimo.

Este distinguido Adults Only, ubicado en Playa del Carmen, ofrece a los viajeros más exigentes asistentes privados disponibles durante todo el día para gestionar cada una de las necesidades de los viajeros. La experiencia comienza ya en el check in donde a cada huésped se le asigna uno de los 10 butlers que forman el equipo del hotel. Él será, desde ese momento y durante toda la estancia, su concierge personal.

Descanso personalizado para cada huésped

Porque cada viajero tiene unas necesidades específicas, su diseño del descanso empieza por la elección de la almohada ¿Cómo? El hotel dispone de una carta de almohadas diseñada para cubrir los gustos de cada cliente: visco elástica, firme, suave como una nube… Y para aquellos que les cuesta decidirse, siempre es posible seleccionar una cata para encontrar su aliada perfecta.

Para continuar, el concierge de sueño recomienda seleccionar una fragancia de aromaterapia que se recibirá en la habitación cada noche a la hora que el huésped lo desee. Un perfume en forma de difusor a elegir entre cuatro aromas diferentes que se pueden ir alternando para descubrir los efectos de las diferentes esencias, previa petición al Concierge.

Y para una noche de descanso total previa a una jornada de viaje o a un intenso día de actividades, la gran recomendación es un masaje altamente relajante en el spa del hotel para bajar las pulsaciones y conseguir una predisposición total para caer rendido en los brazos de Morfeo. Un masaje de piedras calientes es el aliado perfecto para descongestionar las tensiones musculares según los expertos en sueño. Solo es necesario especificar un horario para que el concierge se encargue de gestionarlo todo.

