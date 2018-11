Sección: Empresas SotySolar presenta el perfil del usuario de autoconsumo eléctrico español Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 17:02 h (CET) Vivienda unifamiliar de más de 100m2 y con un gasto mensual de luz superior a 100€. El coste de una instalación fotovoltaica destinada al autoconsumo de una vivienda de 100m2 viene a rondar los 4.000€, que se rentabilizan de media entre los 5 y 7 años y que proporciona una independencia frente a las constantes subidas del precio de la luz. Casi el 90% de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico son particulares, aunque cada vez hay más comunidades de vecinos y empresas Muchos consumidores están dando el paso de apostar por el autoconsumo fotovoltaico a raíz del constante aumento del precio de la electricidad, así como por la aprobación del real decreto-ley de medidas contra la pobreza energética. Estas medidas consisten, por un lado, en la derogación del 'impuesto al sol' así como de otras barreras que considera que dificultaban y desincentivaban el desarrollo del autoconsumo eléctrico en España. Básicamente, el autoconsumo es el uso de energía generada por una instalación para el consumo propio con el consecuente ahorro energético.

Vivienda unifamiliar de más de 100m2 y con un gasto mensual de luz superior a 100€

La plataforma que integra todos los servicios del mercado fotovoltaico, Sotysolar, ha analizado cuál es actualmente el perfil del usuario de autoconsumo eléctrico español. "Casi el 90% de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico son particulares, concretamente, de mediana edad, propietarios de viviendas unifamiliares de más de 100m2 y con un gasto mensual de luz superior a 100€", apunta Daniel Fernández cofundador de SotySolar. "Aunque los particulares encabezan la instalación de paneles fotovoltaicos para el autoconsumo, cada vez son más las comunidades de vecinos y las empresas que apuestan por ello debido al gran ahorro eléctrico", matiza.

Según el análisis realizado por SotySolar, el perfil actual del autoconsumo en España corresponde, en un 60% de los casos, a viviendas de entre 100 y 200 m2. El 20% serían viviendas cuya superficie va de los 50 a los 100m2 y el 16%, a aquéllas de más de 200m2. "Respecto a la distribución de las viviendas que apuestan por el autoconsumo en nuestro país, el 73% de ellas tienen 2 o más plantas", apunta el cofundador.

La inversión ronda los 4000€ y se rentabiliza a corto plazo

Respecto al gasto en luz que venían abonando, la mayoría se enfrentaba mensualmente a facturas de importes entre medio y elevados. Así, la mitad pagaba mensualmente entre 50 y 100 euros de luz, y el 40% más de 100€.

"En los últimos años se ha experimentado un incremento continuo en los precios de las facturas eléctricas y todo apunta a que prosiga así. El coste de una instalación fotovoltaica destinada al autoconsumo de una vivienda de 100 m2 viene a rondar los 4.000€, que se rentabilizan de media entre los 5 y 7 años y que proporciona una independencia frente a las constantes subidas", señala Edgar Imaz cofundador de SotySolar.

Ahora mismo pasarse al autoconsumo eléctrico es tan sencillo como reservar online un hotel

Con el claro objetivo de impulsar el autoconsumo energético, Sotysolar integra en su plataforma todos los servicios del mercado fotovoltaico para que pasarse al autoconsumo fotovoltaico sea tan fácil como reservar un hotel o un vuelo online.

En este breve periodo ha revolucionado el competitivo y tradicional sector energético español, y se posiciona como el líder online en la categoría de autoconsumo. SotySolar ha facilitado la instalación de más de un millar de sistemas fotovoltaicos y continúa creciendo rápidamente. Ofrece sus servicios en toda España, incluido Canarias y Baleares. A través de su plataforma pone en contacto, de manera ágil y rápida, a propietarios de viviendas, empresas y organizaciones interesadas en soluciones de autoconsumo con instaladores de placas solares certificados.

De esta manera se ha convertido en la única plataforma web especializada en autoconsumo que permite comparar presupuestos de instaladores. Además, SotySolar puede realizar profundos análisis de información del sector para así ayudar a todas las partes implicadas - usuarios, empresas de energía solar, investigadores y legisladores - a comprender mejor la dinámica cambiante de la industria solar en España.

"El mercado del autoconsumo residencial es una industria enorme en expansión. Sólo en 2017 el sector fotovoltaico creció un 145% en España. En los próximos años, el autoconsumo y la generación distribuida tendrán un impacto relevante en el PIB estatal. No queremos únicamente hacernos hueco en el panorama energético nacional, sino que SotySolar quiere impulsar la transición energética a la que haremos frente en los próximos años", señalan los creadores de SotySolar.

