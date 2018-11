Sección: Empresas Escapada de invierno a una de las 10 mejores playas del mundo gracias a Barceló Hotel Group Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 17:06 h (CET) Playa Bávaro en el TOP 10 de las playa preferidas por viajeros de todo el mundo en los tripadvisor Traveler´s Choice 2018 Aunque parezca mentira, entra la caída de las hojas, las lluvias y la bajada de temperaturas otoñales, siguen existiendo paraísos lejanos en los que los largos días de sol y las playas de ensueño están esperando a que ávidos viajeros acudan a disfrutar de ellos.

A los pies del Mar Caribe se alza una de las 10 Mejores Playas del Mundo según los usuarios de la plataforma de viajes Tripadvisor: la paradisiaca Playa Bávaro.

Los motivos no pueden ser más evidentes: no solo sus infinitas palmeras y la calidad de su arena la convierten en un paraíso para turistas, además sus cristalinas aguas hacen que las condiciones sean perfectas para disfrutar plenamente de los mejores deportes de agua. Además, Playa Bávaro se encuentra casi en su totalidad protegida por un arrecife de coral, un auténtico sueño para los amantes de los fondos marinos.

Barceló Bávaro Grand Resort: una ventana al paraíso

Bañado por las arenas del Caribe y a los pies de la paradisiaca Playa Bávaro, este resort es un oasis abierto a la naturaleza en cada uno de sus rincones. El hotel es un punto de referencia en República Dominicana no solo por sus instalaciones en plena playa que permiten disfrutar de un día de sol y de innumerables deportes acuáticos, sino porque el 80% de las habitaciones del complejo está dotado de vistas al mar, lo que permite a los huéspedes disfrutar de unas maravillosas vistas durante su estancia. Además, el hotel se ha planteado como un entorno de zonas verdes que fomenta la creación de espacios para que el visitante pueda convivir con la fauna local, como su campo de golf The Lakes: un paraíso verde entre palmeras en el que aves locales como los flamencos comparten espacio con los aficionados a este deporte tan vinculado a la naturaleza.

Acerca de Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 3ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 247 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 54.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. También forma parte del grupo Crestline Hotels & Resorts, una compañía hotelera independiente con 120 establecimientos. Para más información: www.barcelo.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.