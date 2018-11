La lucha contra la pesca ilegal, una de las prioridades del MAPAMA

El Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Juan Ignacio Gandarias Serrano, enumeró los retos comunitarios y nacionales para el sector pesquero, durante su intervención en el último Desayuno con el Clúster El Clúster Marítimo Español (CME) celebró ayer un nuevo Desayuno con el Clúster en el que intervino Juan Ignacio Gandarias Serrano, Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, quien explicó el MAPAMA está comprometido contra la pesca ilegal, porque "la pesca no declarada y no reglamentada nos perjudica a todos". En este sentido, Gandarias afirma que es una de las prioridades que se mantiene dentro del MAPAMA, por lo que se ha establecido un régimen de certificado de capturas en el cual todos los países que quieren exportar deben rellenar un documento, garantizando al país receptor que las capturas están realizadas de acuerdo con la legalidad. "Es uno de los retos básicos de cara al futuro", afirmó el director general, por lo que se deben conjugar los factores sostenibles, económicos, sociales y ambientales dentro de la política pesquera nacional.

La importación de pescado es precisamente muy relevante para nuestro país, porque tal y como explicó Gandarias, España es un país netamente importador, es decir "consumimos pescado en mayor medida de lo que nuestra flota nacional puede llegar a capturar". Tenemos que recurrir a terceros porque nuestra flota no tiene capacidad suficiente. Esta se ha venido reduciendo a lo largo de los años hasta los 9.000 buques actuales, de los que se consideran operativos cerca de 8.300. Además, hay un gran problema de edad, porque superan la media de los 32 años. Eso implica que en breve se tenga que ir renovando la flota para hacerla más moderna, más eficiente energéticamente, etc. Un proceso de renovación de flotas tardío, que se debe principalmente a la prohibición de la Unión Europea a las ayudas de los estados miembros para su modernización.

Gandarias también quiso poner en valor la importancia de este sector del mar. "España es un país con una tradición y cultura gastronómica ligada al mundo marino, y el sector pesquero y acuícola forman parte de ello", comentó el invitado. El sector aporta un valor de capturas de unos 2.000 millones de euros y emplea a unos 34.000 tripulantes, desarrollando también una economía local muy importante. "Esto es algo que debemos tener en cuenta", matizó, "no sólo el impacto que se genera a nivel global, sino local".

Retos comunitarios

A la hora de desglosar los retos comunitarios que España debe afrontar, en relación a la gobernanza del sector pesquero, Gandarias explicó que ya no sólo decide la Comisión, sino que también interviene el Parlamento Europeo, un factor este que debe tenerse muy presente, pues a veces se posiciona en cuestiones que no forman parte de la política común. Al respecto también comentó la influencia de las opiniones y decisiones adoptadas por las organizaciones ecologistas.

Pero el gran reto anual es el Consejos de Ministros y la propuesta de la Comisión sobre el TAC y las cuotas, decisiones que vienen avaladas en algunos casos por los estudios científicos y, en otras, por las prioridades de pesca en determinadas zonas. Por esta razón, Gandarias cree que debe invertirse en estudios científicos sobre los que apoyar las decisiones adoptadas.

Respecto a la política de descartes, Gandarias afirmó que no es algo novedoso, pues desde el pasado uno de enero entró en vigor y nos obliga a todos a establecer nuevas normas. Para 2019 se ha avanzado en la creación de una bolsa de cuotas para que determinados estados miembros, que no tienen acceso a ciertas especies, puedan tirar de ellas, aportando cierta flexibilidad. Esto es todavía una medida provisional y comportaría la puesta en marcha de un mecanismo que controle todos estos procesos, por lo que su aplicación no es sencilla. En esta línea, una idea propuesta es la instalación de cámaras en los buques que supervisen toda la actividad realizada a bordo.

A colación de esta propuesta, el director general aclara que los reglamentos de control que se deberán poner en marcha prevén que la tecnología vaya a entrar en el sector de la pesca sí o sí. De la misma forma, la digitalización también va a estar muy presente, teniéndose que registrar todos los datos relacionados con la actividad pesquera.

Otro de los retos comentados es la fundamental colaboración para España con terceros países, pues nuestros buques operan en caladeros extranjeros. Por ello, es vital mantener importantes acuerdos con los países en los que se encuentran los mismos. Esto tiene una contrapartida económica y de acceso a los recursos. Unido a esto es importante resaltar la necesaria cooperación en materia de investigación científica, con el fin de conocer los recursos de cada zona.

Las subvenciones a la pesca es otro de los temas que preocupa. "Este es un tema que preocupa porque hay posiciones muy drásticas en cuanto a la reducción de ayudas al sector pesquero", comentó Gandarias. Tenemos que conseguir que el comercio pesquero sea una parte sustancialmente importante para que se tenga en cuenta a la hora de recibir ayudas en su desarrollo.

El Brexit fue otro de los temas más destacados, pues tenemos flota en aguas inglesas que no sabemos si se verán afectadas. Hoy por hoy es un tema abierto, ya que se desconoce si la relación entre el acceso a las aguas del Reino Unido y el comercio se verá afectado o no. No obstante, el director general tranquilizó a los presentes afirmando que "la Administración española tiene planes de contingencia para afrontar esta situación".

Para cerrar el capítulo de retos comunitarios, Gandarias comentó el marco de financiación a partir de 2021, que plantea un nuevo Fondo Marítimo Pesquero con una ligera reducción. La previsión es que se apruebe con las elecciones parlamentarias, y pretende dotar de mayor flexibilidad a los estados miembros. Según el director general, es un gran reto para España, ya que pretende mantener el marco presupuestario, pero sólo hemos cumplido el 13% del Fondo en vigor, ya que en los últimos cuatro años se ha utilizado muy poco.

Retos nacionales

En relación a los retos nacionales, Gandarias destacó la necesaria implicación y dedicación en asuntos como la innovación e investigación pesquera, con el fin de hacer del sector pesquero español un sector más competitivo.

Por otro lado, incidió en la implementación de mecanismos que faciliten el acceso de titulados al sector pesquero, que permita paliar el problema de la falta de personal que se está produciendo hoy en día. De la misma forma, hizo hincapié en que nuestra flota de larga distancia, que emplea trabajadores extranjeros, cumpla debidamente con la legislación laboral vigente, para que desarrollen su actividad en condiciones de trabajo legales y óptimas.

Precisamente sobre el empleo, Gandarias destacó la falta de protagonismo e involucración de la mujer en este sector, algo que calificó como un asunto que ‘estaba escondido’, y que debe abordarse.

Por último, consideró imprescindible tener en cuenta la importancia de la acuicultura en la seguridad y consumo de pescado; así como el avance en temas sanitarios, cuestiones medioambientales y desarrollo de nuevas especies.

Todos estos retos, al igual que los comunitarios, tienen una incidencia directa en el desarrollo del crecimiento azul, por lo que, a su vez, se consideran generadores de oportunidades futuras, lo que les confiere mayor importancia.

Un sector clave para el Clúster

La industria pesquera es importante para el Clúster Marítimo Español, tal y como explicó el presidente de honor, Federico Esteve, durante la presentación inicial de la jornada. Por ello, el CME no es ajeno a sus reivindicaciones y preocupaciones, algunas de las cuales pasó a detallarle al invitado antes de su intervención. En este sentido, Esteve puso de relieve la importancia de aspectos clave para el sector como la política pesquera común o el Brexit, que puede afectar muy especialmente a los intereses españoles por el replanteamiento y remodelación de los caladeros.

Otro de los asuntos sobre los que Esteve quiso llamar la atención de Gandarias, fue la falta de personal cualificado para trabajar en el mar y las titulaciones, "consideramos que la promoción y fomento de las titulaciones profesionales, empleo y educación marítima son muy importantes para la economía azul de la UE. Por ello, se propone al señor Vella poner en marcha un análisis a escala de la Unión dirigido a potenciar los conocimientos y formación de un grupo consultivo de expertos que ejecuten un análisis del sector. A partir de sus conclusiones hay que sumar los efectos de la globalización o la reducción del consumo de pescado, por citar algunas de las cuestiones a abordar", explicó el presidente de honor, haciendo mención así a la propuesta realizada por el CME recientemente al Comisario Vella.