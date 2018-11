Sección: Empresas Napoleón Armengol actualiza sus tarifas a partir del 1 de Diciembre del 2018 Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 16:24 h (CET) La empresa Napoleón Armengol actualiza precios de sus diferentes productos: tubo de acero, tubo de PVC, cajas de derivación,etc La empresa Napoleón Armengol S.L. es una compañía que contribuye con sus productos a la protección de los cables e instalaciones eléctricas en general, garantizando la seguridad de equipos y personas. Es además, el único fabricante nacional de tubo de acero ElectroGalvanizado que controla todo el proceso de fabricación.

Napoleón Armengol ha actualizado sus tarifas y entrarán en vigor a partir del 1 de diciembre del 2018. Se pueden ver las tarifas actualizadas en los siguientes enlaces:



Tarifa – 20 de noviembre del 2018 en PDF

Tarifa – 20 de noviembre del 2018 en Excel

La empresa Napoleón Armengol, dispone de un catálogo extenso de productos, todos especializados en proteger los cables de cualquier tipo de instalación eléctrica. Entre las diferentes categorías de su catálogo de productos especializados, se puede destacar el sistema de tubo rígido electrogalvanizado, el sistema de tubo rígido galvanizado en caliente, el sistema de tubo rígido inoxidable, el sistema de tubo rígido de PVC, el sistema de tubo rígido LH, herramientas de roscar, cajas de derivación, material de toma tierra, perfiles C y carriles DIN,etc.

Los sectores económicos que más confían en Napoleón Armengol, son empresas de la construcción, rehabilitación, industria y cada vez con más fuerza, las empresas relacionadas con la implementación del coche eléctrico en el país.

Napoleón Armengol, una empresa familiar que nació en el 1960, con fábrica propia y sede central en Polinya (Barcelona), ofrece a sus clientes productos de máxima calidad, seguros y especializados, convirtiendo así a la compañía, en una de las referentes de su sector. Una compañía con más de 50 años de experiencia y con una fuerte penetración en el mercado nacional.

Página web: http://www.napoleon-armengol.com/

Teléfono departamento comercial: +34 93 713 24 44

Blog de la empresa: http://blog-napoleon-armengol.com

Dirección: Polígono Industrial Can Humet, Pintor Joan Miró, 12 08213 POLINYÀ Barcelona, Spain

