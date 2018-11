Sección: Empresas Conclusiones del XIII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 16:26 h (CET) En el XIII Congreso Nacional han participado alrededor de cien personas del ámbito empresarial, mediático, político, sindical y de la sociedad civil. Inauguro la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En el marco del congreso se ha hecho entrega del XIII Premio para Racionalizar los Horarios Españoles El jueves 15 de Noviembre se clausuró el XIII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE- Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Ifma España, Corresponsables, Fundación Woman´s Week, Facility Management y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).

En el XIII Congreso Nacional han participado alrededor de cien personas del ámbito empresarial, mediático, político, sindical y de la sociedad civil. Para la inauguración del mismo se contó con la presencia de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno; Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid; y José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles quien señaló "que es el momento de favorecer un cambio de modelos socioeconomico que permita a los ciudadan@s tener trabajo digno, salario digno y tiempo digno para disfrutar como consideren oportuno".

ESADE Madrid fue el escenario en el que debatió ayer acerca de la cuestión de los horarios españoles. A lo largo de la jornada se celebraron varias mesas de debate con los títulos ´Horarios, conciliación e igualdad en el ámbito empresarial: perspectivas de futuro´, ´Horarios, transformación digital y medios de comunicación´ y ´Uso del tiempo y conciliación en las diferentes generaciones: realidades y tendencias´, además de un diálogo sobre ´Smart working: flexibilidad y conciliación´ y la conferencia ´El fin del cambio de hora: beneficios y repercusiones para España´.

Las diferentes mesas fueron moderadas por Manuel Castro, locutor de radio (Radio 5 y Radio Exterior); José Manuel González Huesa, director general de Servimedia; Isabel García-Zarza, jefa de Nacional y Sociedad en Yo Dona; y Javier Cantera, presidente del Grupo Blc.

Entre otros ponentes participaron: Raquel Gil, directora de RR. HH. en Sanitas Seguros; Celia Ferrero, vicepresidenta Ejecutiva de ATA; Ana Gómez, directora de RR. HH. de Pfizer; Juan Gorostidi, director de Relaciones Laborales del Banco Santander; Cristina Vicedo, directora general de FutureBrand; José Francisco Estévez, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo; Valle López-Quesada, directora de Desarrollo de Negocio en Womenalia; Elsa González, periodista; José M.ª Fernández-Crehuet, profesor doctor de Economía e Innovación en la Universidad Politécnica de Madrid; Ángeles Alcázar, directora del Observatorio Generacciona; María Cano, representante de ESADE Alumni y CEO de Canussa; M.ª José Olesti, directora general de The Family Watch; y Ángel S. Quesada, presidente de CEOMA.

Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIII Congreso Nacional cabe destacar las siguientes conclusiones:

Es necesario alcanzar un pacto social y político para racionalizar el horario de nuestro país, atendiendo a la igualdad entre hombres y mujeres y a las necesidades de menores y mayores: será un cambio en los usos y el reparto del tiempo.

Construir una sociedad más humana en dirección a la solidaridad y la igualdad requiere que todo el mundo disponga de más tiempo.

El ‘smart working’ facilita la conciliación, pero para que realmente sea efectivo hay que aprender a gestionar el tiempo, y pasar de una relación de control a otra donde la transparencia y la confianza en las personas sea la base.

Se apuesta por un tiempo de dedicación, uno de disponibilidad y otro de desenganche. Regularizar estas tres ‘D’ es clave para conseguir el equilibro entre vida laboral y vida personal.

Se reivindica un cambio cultural en las empresas y en el liderazgo para conseguir una conciliación y una igualdad real. Una cultura que atienda más que a los horarios al cumplimiento de objetivos, a los resultados del trabajo y a la mejora de la productividad. Y, sobre todo, las organizaciones deben poner el foco de atención en la corresponsabilidad.

Las herramientas tecnológicas permiten trabajar donde, cuando y como se quiera, pero pueden ser un arma de doble filo si no se utilizan racionalmente. Es por ello que ya se está empezando a hablar de 'dieta digital' para evitar el estrés al que puede conducir estar conectado permanentemente.

Profesionales del periodismo demandan a la clase política unos horarios más racionales en su actividad, como ocurre en otros países europeos, para poder conciliar vida personal y familiar. Salvo en ocasiones muy puntuales, no deberían convocarse ruedas de prensa más tarde de las 18:00 h.

Todas las generaciones valoran la conciliación, pero los más jóvenes se están dando cuenta de lo prioritario que es poder tener tiempo para desarrollar una vida personal plena: el trabajo y el salario no lo son todo.

El diálogo intergeneracional es más necesario que nunca en un país cada vez más envejecido. Hay que dar valor a la maternidad y facilitar todas las medidas necesarias para que la mujer no tenga que elegir entre ser madre o tener un puesto de responsabilidad.

Respecto a la eliminación del cambio de hora estacional, se valora positivamente y se aboga por mantener el horario de invierno todo el año (GMT +1), ya que promueve un ritmo biológico más estable y puede servir de palanca para abordar un verdadero cambio de fondo que permita a todos los ciudadanos conciliar y poder salir antes del trabajo para aprovechar su tiempo libre. Acto de entrega del XIII Premio para Racionalizar los Horarios Españoles

Además ayer antes de concluir la jornada que enmarca este Congreso Nacional, se hizo entrega del XIII Premio de ARHOE, en sus tres modalidades: entidad (premio: CSIF y accésit ex aequo: The Family Watch y Unión Sindical Obrera); empresa (premio gran empresa: Pfizer, accésit gran empresa: Oracle, y premio pyme: Softmachine); y medio de comunicación (premio: Europa Press y accésit ex aequo: Agencia EFE y Verne-El País). Además, se hizo entrega de un premio especial a Ignacio Buqueras y Bach, presidente de honor de ARHOE, por su destacada trayectoria a favor de unos horarios racionales en España.

Recogieron los galardones en cada una de sus categorías: Marian Mur, secretaria nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF; M.ª José Olesti, directora general de The Family Watch; Joaquín Pérez da Silva, secretario general de USO; Sergio Rodríguez y Ana Gómez, presidente y directora general de RR. HH. de Pfizer; Assela Villar, responsable de Selección de Oracle; Marc Noëlle, director general de Softmachine; María Pin, redactora jefa de Sociedad y Cultura de Europa Press; Fernando Garea, presidente de la Agencia EFE; y Mari Luz Peinado, responsable de Verne-El País.

Clausuraron el Congreso: Paula Gómez-Angulo, directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid; María Díaz, directora de Relaciones Institucionales de ESADE; y el presidente de ARHOE, D. José Luis Casero.

