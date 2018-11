La cantante española Alexa Lace ganadora de un Hollywood Music Award por Mejor canción Latina

Alexa Lace, cantante, modelo y actriz de Sabadell, terminó ganando el prestigioso Hollywood Music Award el día 14 de noviembre. Fue nominada para un premio en la categoría "Mejor canción latina" con su nuevo single 'Dime con tus manos'. Hollywood en Media Awards reunió a compositores y artistas nominados de todo el mundo y varios de los mejores artistas se llevaron el deseado premio, incluyendo a Lady Gaga y Bradley Cooper ganando el award para "mejor canción en una película" con la canción Shallow Aunque había grabado y sacado su musica en España durante 15 años, su vida ha cambiado completamente en menos de un año. Desde tener una vida bastante normal en Sabadell hasta ser reconocida en la calle en casi toda América Latina, aparecer en programas de radio y televisión todos los días y dar conciertos a diez mil personas gritando su nombre y siendo invitada a todo tipo de eventos de alfombra roja en Hollywood y Beverly Hills. Y ahora ganadora de un Hollywood Music Awards.

Desde que salió de España en agosto, ha estado de gira por toda América Latina. En este momento, ella está en Santiago de Chile promocionando su canción en radio y televisión, pero la gira incluye la mayoría de los países latinos como México, Colombia, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil, y continuará su gira hasta El 9 de diciembre, cuando regresará a España por un período de tres semanas de vacaciones, antes de cruzar nuevamente el charco para continuar la gira en Estados Unidos, donde la canción está subiendo rápidamente en las listas de radio, esta semana ingresando al Top 40 en las listas de radio oficiales de América.



Alexa Lace es una cantante, modelo y actriz de Sabadell que ha estado grabando y lanzando canciones durante los últimos 15 años, pero no fue hasta que fue descubierta por la compañía de artistas estadounidense Pitbull Management de Los Ángeles, que las cosas grandes empezaron a suceder. Y sucedió rápido. La pusieron a trabajar con un equipo de los mejores compositores, productores y managers y, en breve, estuvo de gira por el mundo y ganando premios. Además fue contratada como embajadora del programa mundial de talentos Musicash, que también firmó la canción Dime con tus manos como la banda sonora oficial del concurso.

"Este ha sido un viaje increíble y no podía creer en mis sueños más deseados que algo así podría pasar", dice Alexa. "Me despierto cada mañana pellizcándome en el brazo para asegurarme de que no estoy soñando. He visitado países que nunca hubiera pensado que vería y he hecho conciertos en varios países de América Latina con artistas como Carlos Vives, CNCO, Zion y Lennox, Manuel Turízo con miles y miles de personas en el público. Ganar el Hollywood Music Award fue la guinda del pastel para hacerlo aún más increible este sueño", finaliza Alexa.

Más información en sus redes sociales: http://www.instagram.com/alexa_lace. http://www.facebook.com/Alexalaceofficial/

Vídeos

Alexa Lace - Dime con tus manos