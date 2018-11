Sección: Empresas Square Enix anuncia Shadowbringers, la nueva expansión de Final Fantasy XIV online Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 16:38 h (CET) Incluirá una nueva raza jugable y trabajos inéditos. Se presentó en el Fan Festival que celebró la desarrolladora en Las Vegas SQUARE ENIX® ha dado hoy el pistoletazo de salida a una serie de eventos dedicados a los fans con el anuncio de Shadowbringers™, la tercera expansión del galardonado título multijugador masivo en línea FINAL FANTASY® XIV Online, que ya cuenta con más de catorce millones de jugadores registrados. Este nuevo capítulo, cuyo lanzamiento está previsto para principios del verano de 2019, hará vivir nuevas aventuras a los jugadores, que se enfrentarán a las amenazas que asolan el reino para convertirse en Guerreros de la Oscuridad.

Shadowbringers debutó en el Fan Festival 2018 de Las Vegas, en el que el productor y director Naoki Yoshida presentó un espectacular tráiler con el que empezó a escribir el siguiente capítulo de la épica historia de FINAL FANTASY XIV Online. El tráiler está disponible en este enlace: https://youtu.be/46EGTZzYSVw

La nueva expansión traerá muchas novedades, como una nueva raza jugable, nuevos trabajos, un nivel máximo más alto, extensas regiones y cambios en el sistema de combate, así como nuevo contenido para los sistemas de combate, creación y recolección. Además, Shadowbringers introducirá diversos sistemas nuevos:

Sistema de PNJ de confianza: los jugadores podrán luchar junto a los PNJ con los que tengan confianza.

Nueva partida +: esta función permite a los jugadores volver a jugar las historias principales de FINAL FANTASY XIV.

Sistema de viajes por el mundo: los jugadores podrán viajar a otros servidores del mismo centro de datos e interactuar con más gente que nunca.

Yoshida también se guardaba otra sorpresa: la incorporación del mago azul a FINAL FANTASY XIV Online, que llegará con el lanzamiento del parche 4.5 y estará disponible para todos los jugadores que tengan A Real Reborn, hayan alcanzado el nivel 50 como discípulos de guerra o magia y hayan completado la historia principal 2.0. Este trabajo, que se inspira en títulos anteriores de la saga FINAL FANTASY, ofrecerá una experiencia individual única en la que los jugadores aprenderán a usar las acciones de los monstruos y avanzarán gracias a contenido creado específicamente para ellos. Al principio, el nivel máximo que podrán alcanzar los magos azules será 50, pero esta cifra aumentará más adelante, cuando se añada contenido nuevo.

Se desvelará más información sobre Shadowbringers en el Fan Festival de París (2 y 3 de febrero de 2019), así como en el de Tokio (23 y 24 de marzo de 2019). Todos los eventos Fan Festival se emitirán en directo y se podrán seguir de forma gratuita en el canal oficial de Twitch de FINAL FANTASY XIV: https://www.twitch.tv/finalfantasyxiv.

Con más de catorce millones de jugadores en todo el mundo, FINAL FANTASY XIV sigue cumpliendo su promesa de llevar lo mejor de la experiencia FINAL FANTASY a los reinos en línea. El juego, que celebró hace poco su quinto aniversario, no deja de atraer a nuevos aventureros a su mundo, siempre en constante crecimiento.

