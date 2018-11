Marvel y Riot Games se unen para publicar novelas gráficas de League of Legends

La novela gráfica de League of Legends, ASHE: COMANDANTE, saldrá a la venta el próximo mayo Marvel Entertainment y Riot Games se complacen en anunciar una colaboración que llevará las historias de League of Legends a los cómics y a las novelas gráficas

Lanzamiento de League of Legends - Ashe: Comandante: una historia sobre el origen de una de las primeras campeonas de League of Legends. Tanto los jugadores como los amantes del cómic descubrirán el mundo de Runaterra y se sumergirán en las historias sobre sus personajes favoritos. League of Legends - Ashe: Comandante se publicará mensualmente en las plataformas digitales a partir del 19 de diciembre y le seguirá una novela gráfica publicada por Marvel y Riot en mayo de 2019.

"Muchos seguidores del universo Marvel y de los cómics comparten su interés y su pasión por las historias con la comunidad de los videojuegos", afirma C.B. Cebulski, editor jefe de Marvel. "League of Legendses uno de los videojuegos más conocidos de la industria, su mundo único y su amplio abanico de personajes profundos son perfectos para el cómic. Estamos encantadísimos de poder colaborar con Riot y ayudar a construir el universo de League of Legends para los jugadores y seguidores de todo el mundo".

"Nos encanta el cómic como forma de contar historias porque permite a los seguidores de League of Legends ver el mundo de Runaterra, no solo leer sobre él", asegura Greg Street, jefe de desarrollo creativo de Riot Games. "Vemos similitudes entre el universo de League of Legends y el de Marvel, ambos cuentan con un conjunto de personajes con trasfondos interesantes y variados. El éxito de Marvel a la hora de desarrollar un mundo a través de los cómics y crear grandes historias es el modelo a seguir, por eso nos emociona poder trabajar con ellos para dar vida a nuestras historias".

League of Legends - Ashe: Comandante será el debut del escritor de Riot Games, Odin Austin Shafer, y contará con el impresionante arte de la nominada al premio Most Promising Newcomer (mejor ilustradora revelación) de Russ Manning, Nina Vakueva (HEAVY VINYL).

LEAGUE OF LEGENDS - ASHE: COMANDANTE, sale a la venta a primeros de Mayo.

LEAGUE OF LEGENDS - ASHE: COMANDANTE

Escrita por Odin Austin Shafer

Ilustraciones de Nina Vakueva

Rótulos de Cardinal Rae

La primera serie de cómics completa ambientada en el universo de League of Legends que te llevará a una aventura épica a través de Freljord

Ashe es una Hija del hielo que creció en el despiadado territorio salvaje del norte, una guerrera dotada de una conexión mágica con su helada tierra natal que carga con el peso de las fanáticas expectativas de su madre. Tras partir en una peligrosa misión para descubrir la verdad sobre un antiguo mito, se romperán lazos, saldrán a la luz secretos y Runaterra cambiará para siempre. ¿Se convertirá la joven Ashe en la líder que su pueblo necesita? ¿O el destino es solo un sueño vacío?

