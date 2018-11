Sección: Empresas LoRUSSo recibe el premio IPA AWARD SELECCIÓN en la categoría 'Innovación en PLVs' Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 15:42 h (CET) LoRUSSo mermeladas ecológicas artesanales, recibe el premio IPA AWARD SELECCIÓN en la categoría "INNOVACION EN PLVs" en la 5ª edición del salón internacional PackagingInnovations, Empack y Label&Print 2018 - IFEMA Feria de Madrid LoRUSSo mermeladas ecológicas artesanales recibe un prestigioso galardón -IPA AWARDS Selección- en la categoría “INNOVACIÓN EN PLVs” en la 5ª edición de estos importantes premios que se celebran anualmente en el salón Internacional Packaging Innovations, Empack y Label&Print2018 - IFEMA Feria de Madrid (12-13 noviembre 2018).

Los IPA (Inspirational Packaging Awards) premian y difunden los mejores trabajos realizados por empresas, profesionales y diseñadores dando a conocer sus innovaciones al sector. Se convocan para poner en valor el talento y el diseño, poniendo acento no solamente en la innovación, imagen y diseño, sino también en su uso práctico.

Los otorga un jurado profesional cada año en el entorno de la feria “ Packaging Innovations, Empack y Label&Print”.

En el certamen de esta edición los miembros del jurado seleccionados han sido los siguientes:

Leyre Gutierrez (Project Manager Packaging Global Brand Design de Adidas).

Lorena Torres (Art Director de News Packaging).

Lluís Torra (Presidente de Club Marketing Barcelona).

Vicenç Marco (CEO and Creative Director de Vicenç Marco Brand Design).

Sergio Giménez (Responsable de Negocio de AIMPLAS).

Mariano Lesser (Miembro de la Junta Directiva de la ADP).

Yago Bolivar (Coordinador de la Escuela de Visual Comunicación de IED Master Madrid)-

Carmen Sánchez (Subdirectora de ITENE). En este importante salón internacional se dan cita las mejores empresas y profesionales del sector, mostrando las últimas innovaciones y novedades relacionadas con el sector en sus distintas modalidades, enfocándose en soluciones de envasado que van desde el reciclaje de envases, cuidado al medio ambiente, al análisis de materiales, tecnología, equipos de diseño, y hasta incluso técnicas de marketing.

El estudio de diseño creativo “Cabello X Mure” trabajando estrechamente con el equipo de LoRUSSo están situando las mermeladas ecológicas artesanales, Aove y perlas de Aove LoRUSSo en lo más alto del panorama nacional e internacional en imagen y packaging, consiguiendo numerosos e importantes premios y reconocimientos desde el nacimiento de la marca.

Mencionar que el año 2015 obtuvieron un“IPA Award ORO” en la categoría de Alimentación “Premio al envase con más fuerza de branding y diseño”. Igualmente durante el mimo año consiguieron el premio ANUARIA SELECCIÓN como “Mejor Packaging” dentro del certamen celebradoen la Feria GRAPHISPACK BARCELONA 2015,y en el año 2016 un galardón ANUARIA SELECCIÓN 2016 como “Desarrollo a la mejor Web”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.