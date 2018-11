Sección: Empresas Según Eltiempo.es, La lluvia y el frío serán los protagonistas del final de noviembre Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 15:50 h (CET) La situación meteorológica del norte de Europa está condicionando y condicionará el tiempo en lo que queda de mes El potente anticiclón situado al norte de Europa permanecerá estancado en esa zona creando lo que se llama anticiclón de bloqueo. El anticiclón ejerce de “escudo” ante la llegada de borrascas que no tienen más opción que desviar su camino y en este caso lo harán hacia España.

Según avanza el portal meteorológico Eltiempo.es, de cara a esta semana se esperan fuertes lluvias en el sudeste y región Mediterránea. En la jornada del miércoles las lluvias afectarán a muchas zonas de la mitad norte y el jueves nuevas precipitaciones serán las protagonistas en la mayoría del país de la mano de otra borrasca.

Irrupción de aire frío: nevadas y bajada de temperaturas

Además, debido también a la situación del anticiclón, durante esta semana las temperaturas bajarán de forma considerable. Entrará aire frío del interior del continente que hará que nieve en muchas zonas de Europa del este y también en las zonas de montaña de España.

Las temperaturas estarán por debajo de lo normal especialmente este fin de semana.

Sobre Eltiempo.es

Con más de 11 millones de usuarios únicos (multiplataforma), Eltiempo.se ha convertido en soporte digital de información meteorológica líder en España, que ofrece predicciones para más de 25.000 localidades españolas y 500.000 en el mundo y facilita el acceso a la información meteorológica en cualquier momento y lugar a través de su web.

Su liderazgo se debe a la actualización constante de sus pronósticos y contenidos en 9 idiomas, además de a la fiabilidad y precisión de sus datos de fuentes internacionales y nacionales. Además de los servicios de pronóstico por hora 14 días, alertas y su amplia oferta de mapas meteorológicos, Eltiempo.es ofrece información geolocalizada del estado de las estaciones de esquí, playas, costas, campos de golf, estadios de futbol, colegios o aeropuertos, así como de los índices de calidad del aire, polínicos y de actividad gripal.

Eltiempo.es forma parte de Pelmorex Media Inc, grupo canadiense especializado en medios de contenido meteorológico, entre los que se encuentran TheWeather Network, Meteomedia y Clima.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.