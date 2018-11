Sección: Empresas Diaconía invita a unirse al movimiento #RompeLaCadena del 1 de diciembre contra la Trata de personas Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 15:30 h (CET) Con motivo del Día Internacional por la Abolición de la Esclavitud (2 de diciembre), Diaconía y la Red #ROMPELACADENA organizan una serie de actos con el objetivo de 'concienciar y sensibilizar a la sociedad', acerca de la TSH como una de las formas más crueles de vulneración de DDHH. Los actos tendrán lugar el próximo 1 de diciembre y constarán de un Flashmob en la Puerta del Sol a las 11h y un concierto de concienciación a las 19h en el C. Cultural Sanchinarro Hay que apuntarse y se pueden comprar as entradas en su web: www.diaconia.es

El próximo sábado 1 de diciembre la Red de Acción Social Diaconía, a través del movimiento #ROMPELACADENA, repetirá sus eventos anuales de Flashmob y concierto con dtroject realizados para sensibilizar sobre la realidad de la Trata de Seres Humanos, especialmente de mujeres y niños, utilizando el lema de #NOESTOYENVENTA. Estos actos están enmarcados en la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, celebrado cada 2 de diciembre.

El objetivo perseguido con estos movimientos es doble, por un lado es levantar la voz de los que no la tienen y, por otro, hacer consciente a la sociedad de que este delito tan cercano y desconocido supone la mayor vulneración de los derechos humanos.

Horarios de las actividades #ROMPELACADENA del 1 de diciembre: www.diaconia.es/flashmob-concierto-noestoyenventa

FLASHMOB #NOESTOYENVENTA: Tendrá lugar en la céntrica Puerta del Sol de Madrid de 11h a 13h. En el acto se compartirá un momento para reivindicar los derechos de las víctimas de trata y se hará el Flashmob con la canción original compuesta por el equipo de Amar Dragoste, para la lucha contra la trata.

CONCIERTO #NOESTOYENVENTA: Se celebrará en el Centro Cultural de Sanchinarro de 19h a 21h. El concierto estará a cargo de dtproject con un abanico variado de artistas bajo el tema de lucha contra la trata.

1 de DICIEMBRE - FLASHMOB Video Tutorial: www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Z21Z5fR52iE

Flashmob de 2017: https://www.youtube.com/watch?v=uVSVtPS9Vhk

Acerca de Diaconía

Diaconía, es la red de acción social de las entidades protestantes en España donde trabajan con diferentes áreas y temáticas relacionadas con solidaridad y cooperación al desarrollo.

Una de las principales áreas de trabajo son las mujeres, solicitantes de protección internacional, población gitana, inmigración, infancia, adicciones, etc.

La red #ROMPELACADENA surge entre varias entidades solidarias en 2007 para ayudar a mujeres prostituídas y víctimas de trata. En 2014 se celebró el I Seminario Nacional #ROMPELACADENA, que supuso un salto cualitativo y cuantitativo contra la trata con los diferentes organismos oficiales implicados, así como representantes de la sociedad civil.

Actualmente forman la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) y cuentan con una red de recursos de lucha contra la trata que cubren todo el itinerario de atención a víctimas (detección, identificación, acogida residencial, atención integral, acompañamiento, emancipación y reinserción). Colaboran activamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los diferentes Ministerios, Fiscalía, CCAA y entidades locales, así como otras organizaciones especializadas.

