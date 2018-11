Sección: Empresas Bionike da las claves de la piel mixta y su tratamiento definitivo Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 15:39 h (CET) La piel mixta es el tipo de cutis que presenta un exceso de grasa en algunas zonas, mientras que en otras muestra sequedad o piel normal. Es una de las clases de piel más frecuentes y más difíciles de tratar, ya que requiere de un cuidado distinto para cada zona. Antes de usar cualquier crema es vital saber qué tipo de piel se tiene para disfrutar su eficacia y mantener la salud de la dermis; se valorará el tipo de piel, aspecto, hidratación, sensibilidad, elasticidad, grasa, poros o manchas La piel mixta no es uniforme, muestra zonas brillantes (grasas) en frente, nariz y mentón y zonas mate con cierta tendencia a la descamación debido a la sequedad en contorno de ojos, pómulos y cuello. Para este tipo de pieles es mejor no usar productos grasos, a pesar de que tenga zonas secas.

Se diferencia de las pieles grasas porque no tiene o presenta muy pocos puntos negros en mejillas, pómulos y cuello.

Al envejecer, la piel mixta cuenta con un mayor grosor de piel al contener una cantidad abundante de lípidos, lo que hace que se mantenga más protegida de las agresiones externas. Además, la piel no está tirante y se mantiene mucho más elástica, por lo que las arrugas no se hacen tan visibles.

Los agentes externos inciden con mayor impacto sobre las pieles mixtas. Como el cambio climático, humedad-sequedad del ambiente, contaminación,etc. Incluso el estrés, el alcohol, el tabaco y una mala alimentación también ponen en peligro, de forma más agresiva, este tipo de cutis.

Para un correcto tratamiento, es importante ser exhaustivo con la limpieza facial. Dos veces al día (mañana y noche) será suficiente, si se abusa, las zonas más sensibles se secarán aún más. Después de la limpieza, es clave aplicar un tónico,

Hay que utiliza una crema ligera con bajo contenido de aceite y aplicarla con moderación en la zona T de la cara. Es fundamental que la crema aporte una hidratación profunda y, al mismo tiempo, sea de textura ligera. Se puede utilizar la misma crema para toda la cara siempre y cuando haya sido creada para este tipo de piel.

Para un cuidado más completo, Bionike recomienda tratamientos específicos.

Tratamiento definitivo y SIN para pieles mixtas:

DEFENCE MASK PURE MASCARILLA NEGRA PURIFICANTE TUBO 75ML.

Purifica y matifica la piel mixta. Máscara de enjuague formulada con una alta concentración de arcilla y carbón de bambú, con propiedades absorbentes de sebo, para contrarrestar eficazmente el brillo de la piel y ayudar a reducir la dilatación de los poros.

Con una textura cremosa, piel purificada y lisa.

PVP 19,90€

DEFENCE GEL LIMPIADOR EQUILIBRANTE. TUBO 150ML

Fórmula limpiadora delicada, sin jabón, ideal para purificar la epidermis liberando el exceso de grasa de los poros.

Gracias a las gotas de resina mediterránea, matifica y alisa la piel; con los extractos de menta, aporta al rostro una sensación agradable de frescor y limpieza.

Aconsejado para limpiar diariamente la piel del rostro mixta y grasa, incluso la piel sensible.

PVP 16,95€

DEFENCE ELIXAGE HUILE SERUM R3 ACEITE REGENERANTE FRASCO 30ML.

Tratamiento antiedad de la piel mixta a seca. Triple acción: Repara – Redensifica – Renueva.

Con la exclusiva fórmula R3, capaz de activar en la piel los mecanismos dinámicos de la juventud celular, renueva las estructuras de sostén de los tejidos (colágeno y elastina) ayudando a combatir la pérdida de densidad.

Concentrado en GGP y rico en polifenoles vegetales, detoxifica la piel para lucirla radiante, como regenerada. Su textura aceite-sérum deja un velo sedoso sobre la piel con sofisticadas notas florales y amaderadas.

PVP 77,50€

DEFENCE XAGE ULTIMATE CREMA LIFTING REMODELADORA VASO 50ML.

Ideal para pieles mixtas. De textura sedosa y ligera, ayuda a combatir la flacidez cutánea y los signos del envejecimiento más marcados, incluso los relacionados con carencias hormonales.

Gracias al complejo Rejuvenate SGF™ que favorece la producción fisiológica de colágeno y elastina, combinado con genisteína y un especial lipo-dipéptido, día tras día deja la piel más compacta y firme, como remodelada.

Atenuar los signos acentuados del envejecimiento, incluso los provocados por carencias hormonales, mejorando la firmeza de la piel y contrarrestando la relajación cutánea. Excelente como base para el maquillaje.

PVP 39,95€

DEFENCE HYDRA5 MAT CC CREMA HIDRATANTE MATIFICANTE SPF15. TUBO 40ML.

Ideal para la piel joven, mixta y grasa. Crema multitarea que con tan solo un simple gesto corrige las imperfecciones, unifica y matifica el tono de la piel, hidratándola y protegiéndola de las agresiones externas.

Las gotas especiales de resina mediterránea con propiedades reequilibrantes y absorbentes del exceso de sebo, se asocian a pigmentos micronizados para aportar al rostro un acabado mate de larga duración.

Disponible en 2 tonos: natural para un color natural y transparente, dorado para un color ámbar transparente. Con SPF 15

PVP 27,50€

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en las físicas de la Calle Cristóbal Bordiú 48 y en el barrio de Malasaña, C/ San Joaquín 7,de Madrid y en las mejores farmacias.www.bionike.es

Telf: 91. 033 02 67

