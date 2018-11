Sección: Empresas entradas.com celebra el Black Friday con una semana de descuentos Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 14:38 h (CET) Descuentos de hasta el 60% para un 100% de emoción es la propuesta de entradas.com El próximo viernes 23 de noviembre tendrá lugar una de las fechas más deseadas para los amantes de las compras y el pistoletazo de salida para la temporada de Navidad: el Black Friday. La ticketera de referencia en el mercado español, entradas.com, se suma a esta fecha con grandes descuentos que tendrán una duración de una semana: desde el próximo lunes 19 al lunes 26 de noviembre, fecha en la que se celebra el también archiconocido Cyber Monday.

Los musicales más deseados por la crítica y el público como Billy Elliot con un 20% de descuento, West SideStory con ofertas de entradas de 4x3 o el recién estrenado Jovencito Frankenstein en el madrileño Teatro de la Luz, con el 50% de descuento, son algunos de los planes más destacados. Los aficionados al teatro podrán disfrutar de las obras más reconocidas como El Funeral, la despedida del escenario de una gran diva como Concha Velasco, con un 20% de descuento.

Los amantes del circo también estarán de enhorabuena en las ofertas de viernes negro: Circlassica de Emilio Aragón estará disponible con un 35% de descuento y Apocalipsis , cuarto espectáculo del Circo de los Horrores, llega con un descuento que no se debe perder.

El ballet clásico también se suma a los descuentos en el vallisoletano Teatro Carrión, con obras irresistibles como El Cascanueces o El lago de los Cisnes con reducciones del 20 y 30% de descuento respectivamente.

Para aquellos que sueñan con asistir a un espectáculo de magia qué mejor momento para reservar sus entradas: Nada es imposible de El Mago Pop está disponible con un 25% de descuento durante la próxima semana.

Y para los que buscan bailar sin parar con los mejores intérpretes en directo, es posible disfrutar de grandes descuentos en conciertos de artistas de primera plana del panorama nacional como Ana Torroja, OBK o La unión, tres de los artistas que se darán cita en el concierto Yo fui a EGB en el barcelonés Palau Sant Jordi con un 25% de descuento o Café Quijano en el Cartuja Center de Sevilla, reducido en un 20%.

Una lluvia de descuentos en toda España

Ya es posible adquirir una experiencia inolvidable que garantice el 100% de la emoción a un precio mucho menor. Además, las ofertas de Black Friday de entradas.com no solo tendrán lugar para espectáculos en las principales capitales, sino que además podrán disfrutarse en diferentes provincias como Valladolid, Sevilla, Barcelona o Madrid.

