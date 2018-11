Sección: Empresas Bionike ofrece un 40% de descuento en la webshop este Black Friday Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 14:46 h (CET) La firma de cosmética sensible 100% sin, ofrece un 40% en la webshop, los días 23, 24 y 25 de noviembre con el código BF2018 Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la ´Filosofía de los Sin´ - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente ´gluten-free´ y ´Child Labor free´, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda Online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48 de Madrid y en las mejores farmacias.

BioNike es la respuesta a las necesidades de todo tipo de pieles, incluyendo las más sensibles. De hecho, el níquel, los conservantes y el perfume son sustancias indicadas por numerosos estudios dermatológicos como los principales responsables de las alergias por contacto. Pero, además, existen varios tipos de afecciones como las dermatitis o las rojeces, que hacen que la piel sea más sensible y reaccione de una manera distinta. Por ello, cuidarla con productos especiales es vital.

La mejor cosmética para hombre, mujer, niños, antiedad, tratamientos, cabello, cuerpo, maquillaje etc. Bionike, fue fundada en los años 60 y lleva más de 30 años trabajando en innovación y desarrollo de sus propios sistemas y formulaciones de conservación. Entre sus diferentes líneas de cosméticos, se encuentran productos especiales para todo tipo de pieles y dolencias, realizados acorde a estrictas regulaciones y buenas prácticas de fabricación, que ayudan a mejorar el estado de la piel y su conservación, consiguiendo que luzca más bonita y sana.

'Gluten free', mejor para todos

Estudios científicos demuestran que la presencia del gluten en los productos de uso tópico puede provocar ciertas intolerancias cutáneas y reacciones alérgicas que desaparecen solo si se elimina de forma completa la utilización de aquellos que contengan cualquier sustancia fuente de gluten, como los derivados de la mies, el trigo, el centeno etc.

Es algo que se aplica siempre a temas de comida, pero que puede afectar a la piel, causando graves alteraciones y alergias. Bionike se ha especializado en este campo, analizando el comportamiento de los diferentes tipos de piel y trabajando en el desarrollo de sistemas de conservación especiales, consiguiendo productos que tratan de calmar la piel y devolverla a su estado habitual.

La única marca 100 % 'sin alérgenos'

Muy concienciada con los problemas dermatológicos, Bionike ha desarrollado una tecnología de formulación alternativa para mantener cualquier tipo de mal olor bajo control, sin recurrir al uso de fragancias. Bionike es la única línea de cosmética y maquillaje completa libre de alérgenos y de conservantes químicos como parabenos, thiazolinones o liberadores de formaldeído, tan perjudiciales para la piel.

Además, ha implementado a su fabricación la estrategia de asegurar que el contenido del níquel es menor del 0,00001 % (0,1 ppm) en cada lote de producción. Todo para que cada uno de sus productos sea respetuoso con el PH de todas las pieles.

