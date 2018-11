Sección: Empresas Top Doctors galardonada como mejor App Española de Salud en The Awards 2018 Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 14:46 h (CET) Top Doctors ha resultado ganadora como mejor APP de Salud y Bienestar, tras someterse a un proceso de votación popular, congregando candidaturas de 120 compañías compitiendo en 10 categorías diferentes Top Doctors® (www.topdoctors.es), plataforma online para encontrar y contactar con los mejores especialistas médicos de la sanidad privada, auditados y certificados por el proceso de selección de doctores más riguroso del mundo, ha triunfado en los Premios The Awards, como mejor APP de Salud y Bienestar. Este galardón, que busca el reconocimiento de las mejores aplicaciones y juegos de Goolgle Play y Apple Store, celebró la noche de ayer la primera edición de sus premios organizada por PickASO y TheTool.

Desarrollada en 2017, la App de Top Doctors ha conseguido convertirse en la App de salud más integral del mercado. La herramienta permite a los pacientes acceder a los mejores médicos del mundo incorporando servicios de cita médica y telemedicina incluyendo chat y videoconferencia, además de un evaluador de síntomas desarrollado a través de la inteligencia artificial más puntera.

El premio fue recogido por Alberto Lahuerta desarrollador de la APP y por Omar Cabeza, Digital Marketing Manager EMEA de Top Doctors, quien ha asegurado “Estamos encantados de haber resultado seleccionados como mejor App de salud y bienestar. Este reconocimiento es para nosotros un impulso que nos motiva a seguir trabajando en el crecimiento del sector eHealth español, manteniendo nuestra posición de liderazgo. Nuestro principal objetivo es contribuir al desarrollo de una telemedicina de vanguardia que ofrezca a los pacientes las herramientas de acceso a consulta más punteras, permitiendo a los doctores contar con las mejores soluciones tecnológicas en el desarrollo de su trabajo”.

Top Doctors ha resultado ganadora tras someterse a un proceso de votación popular, congregando candidaturas de 120 compañías compitiendo en 10 categorías diferentes. En el área de la salud y bienestar, Top Doctors ha competido con compañías como B-Wom o Siente.

