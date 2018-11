Sección: Empresas Marina Gutiérrez comenta como una moda se puede convertir en una profesión de futuro, el Home Staging Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 14:18 h (CET) Una buena presentación es fundamental para vender cualquier tipo de producto y no es diferente cuando se trata de vender una casa. Lo importante, según Marina Gutiérrez, es conseguir que la vivienda a vender entre rápidamente por el ojo, que no parezca fría e impersonal, que el comprador potencial se imagine viviendo allí etc. Todas estas técnicas de marketing se llaman Home Staging El Home Staging está ganando popularidad en España, concretamente en zonas donde el mercado inmobiliario y la gestión patrimonial, son mercados punteros, como la Costa del Sol y concretamente zonas como Málaga capital o Marbella.

Según Marina Gutiérrez esto no es algo sorprendente, dado que la preparación de una casa u oficina para su venta es algo lógico, necesario y sobre todo efectivo, por eso el Home Staging en Marbella se ha convertido en una herramienta de marketing inmobiliario imprescindible a día de hoy. Según los datos que maneja la AHSE (Asociación de Home Staging en España) una casa se vende hasta diez veces más rápido cuando pasa por las manos de un Home Stager Profesional.

Según Marina Gutiérrez, responsable de la empresa de Home Staging malagueña, Marina Gutiérrez Design la profesión de Home Stager se trata de una profesión de futuro, que requiere una formación importante: "el home Staging se trata de algo más que recoger bien la casa, barrer las habitaciones y colocar un par de cojines en el sofá junto a una bonita planta". Esta profesión se creó hace más de 40 años en Estados Unidos y requiere ser sobresaliente en varias disciplinas: diseño, decoración, interiorismo, etc.

Aunque es una profesión con casi medio siglo de existencia, no fue hasta finales de los años 90 cuando se formó la Asociación Internacional de Profesionales de Home Staging (IAHSP) y empezó a hacerse realmente popular. Hoy en día es una profesión en auge en medio mundo, sobre todo en Canadá, Australia, Japón y por supuesto, Europa y España.

Según estudios reciente, se estima que en Europa hay miles de Home Stagers, de los cuales más de 500 están asociados en un colectivo de profesionales vinculado a la IAHSP Europa, hermana de la Asociación Estadounidense. En nuestro país es un sector bastante joven, con apenas unos años de trayectoria, pero que se está convirtiendo en un sector en auge, según asegura Marina Gutiérrez: "estimo que hay por lo menos 500 Home Stagers trabajando en España, la mayoría de ellos en zonas costeras y en las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o La Costa del Sol: Málaga y Marbella".

Una buena presentación de una casa funciona a la hora de afrontar su venta. Esta puede ser la diferencia entre vender o no vender.

