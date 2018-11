Sección: Empresas Llega a España la primera plataforma de terapia psicológica online Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 14:34 h (CET) La empresa Mentavio abre sus puertas en España para ofrecer consultas psicológicas, psicoterapeutas y psiquiátricas a través de su plataforma online. El portal www.mentavio.es, que cuenta con una cartera de profesionales por toda España, ofrece a los pacientes un sistema de acceso a los profesionales médicos inmediato, privado, fácil y a través de distintas herramientas como la videoconferencia, las llamadas de audio o el chat La empresa Mentavio abre sus puertas en España para ofrecer consultas psicológicas, psicoterapeutas y psiquiátricas a través de su plataforma online. El portal www.mentavio.es, que cuenta con una cartera de profesionales por toda España, ofrece a los pacientes un sistema de acceso a los profesionales médicos inmediato, privado, fácil y a través de distintas herramientas como la videoconferencia, las llamadas de audio o el chat.

Mentavio se ofrece con un doble servicio. Por un lado, a los pacientes que requieren sesiones de psicoterapia les proporciona una optimización del tiempo (evitar desplazamientos) y discreción; y por otro, a los profesionales, les brinda una nueva forma de contactar con sus actuales pacientes, capacidad para llegar a nuevos usuarios sin la limitación geográfica y el cumplimiento de la legislación en el campo de la terapia online.

En este sentido, una de las principales ventajas de Mentavio es que cuenta con su propia tecnología para permitir la transmisión segura de datos mediante encriptación SSL, es decir, garantiza la seguridad y privacidad de las sesiones de terapia, durante las cuales se producen intercambios de información confidencial y especialmente sensible. Este hecho es relevante ya que los colegios profesionales de psicólogos suelen rechazar el uso de plataformas de videollamadas de uso personal con fines profesionales. Además, el portal también asegura el cobro de los servicios al profesional mediante sistemas de pago seguros.

El funcionamiento de la plataforma es muy sencillo. En primer lugar, los psicólogos deben realizar su registro en la web, acreditar sus títulos universitarios y su número de colegiados para el ejercicio profesional. De ese modo, crean un perfil en el que pueden incluir sus áreas de especialización, fotos, imágenes en vídeo, tarifas de consulta y disponibilidad de horarios, para poder tratar tanto a sus pacientes ya existentes como a nuevos. Una vez aprobada la solicitud por parte de Mentavio, el profesional puede ofrecer consulta desde su ordenador mediante videoconferencia, teléfono, chat y correo electrónico.

Por otro lado, los pacientes también deben registrarse y a partir de ahí pueden elegir al profesional que más se ajuste a sus necesidades, según su especialidad, horarios o tarifas. Una vez elegido, deberán solicitar una cita en los horarios disponibles, que será confirmada por el psicólogo. El precio de una consultoría depende de su duración. La sesión más corta dura 30 minutos, pero también se pueden reservar sesiones de hasta dos horas. La mayoría de los psicoterapeutas, psicólogos y psiquiatras ofrecen una consulta inicial gratuita para que el paciente pueda obtener una primera impresión de su asesor psicológico y confirmar que desea iniciar la terapia con él.

Algunos estudios realizados por sindicatos médicos, "más del 10% de las visitas presenciales al médico serían perfectamente sustituibles por las consultas digitales y se prevé un crecimiento sostenido en el número de videoconsultas de un 34% hasta alcanzar 158 millones de sesiones en 2020". Según la directora para el mercado iberoamericano de Mentavio, Carlota Esteve, "la telemedicina no viene a sustituir la consulta tradicional, sino que ofrece a pacientes y profesionales una nueva vía con importantes ventajas en atención y servicio".

Mentavio funciona con éxito en Alemania desde hace dos años, donde ofrecen servicio cerca de 250 profesionales de la psicología a más de 2.500 pacientes, que reciben una media de 500 sesiones de terapia al mes. Las valoraciones de los clientes que ya se apoyan en esta herramienta en el país germano destacan la comodidad del sistema, el mayor nivel de privacidad y el ahorro de tiempo. "Es especialmente valorado por clientes que quieren mantener su tratamiento con su psicólogo de referencia y por un traslado de domicilio o por cuestiones laborales que les obliguen a estar fuera se encuentran en la tesitura de tener que dejar la consulta. Con este sistema, se esté donde se esté, se asegura un contacto permanente con el profesional de confianza del paciente", comenta Esteve.

