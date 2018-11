Sección: Empresas El sharing de motos eléctricas se extiende por las ciudades Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 13:54 h (CET) El sharing de motos eléctricas se ha implantado en el mercado español con gran fuerza, introduciendo una gran variedad de compañías de Moto Sharing, en las principales ciudades de la geografía española El alquiler de motos eléctricas comienza a dominar la ciudad tratándose de un servicio de renting muy demandado, al igual que en otros vehículos eléctricos como bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos.

El gasto que supone alquilar una moto eléctrica, es accesible para todo tipo de personas, y sólo mediante la aplicación que aporta cada compañía, se puede realizar un pago a través del Smartphone, y de esta manera poder circular con cualquier modelo de moto eléctrica que se encuentre más cercana al punto de encuentro.

¿En qué lugares de la geografía española se ha instaurado el sharing de motos eléctricas?

Sin duda se trata de un negocio muy rentable, que se ha instaurado en las principales ciudades de la geografía española, como en Madrid, Barcelona o incluso Valencia, y que se encuentra en consonancia con el proyecto de movilidad urbana sostenible que controla cada ciudad.

No hay que olvidar, que se trata de una fuente de energía renovable, no contaminante y totalmente limpia, por lo que, el apoyo de los ayuntamientos a este nuevo vehículo eléctrico es total, siempre que se cumplan las normas y señales de tráfico, junto con toda la documentación necesaria para poder circular con este tipo de motocicletas.

¿Se pueden evitar atascos para llegar más rápidamente al lugar de destino?

Aparte de ser más económico que el transporte urbano disponible en las diferentes ciudades, destacando el bus urbano o el metro, su principal utilidad es el transporte rápido al lugar de trabajo o a cualquier tipo de reunión, evitando todo tipo de atascos y conglomeraciones, mejorando de esta forma la movilidad, y restando tiempo respecto a otro tipo de vehículos.

Además, para beneficio del cliente final, se dispone de una gran variedad de compañías de sharing de motos eléctricas, donde se pueden comparar todo tipo de tarifas y ventajas que aporta cada compañía.

¿Cuáles son las principales compañías de moto sharing?

Las principales competidoras en este sector, y que están mejor distribuidas por todas las ciudades españolas y con un mayor número de unidades, son Ecooltra y Muving e Ioscoot.

Para saber cuál es el mejor motosharing del mercado, hay que destacar los precios que ofrece la compañía Muving, siendo la más barata del mercado para realizar cualquier tipo de alquiler, en comparación con la compañía Ecooltra, que dispone del mayor número de unidades de motos eléctricas extendidas a lo largo de la ciudad.

Sin duda, el alquiler de motos eléctricas ha llegado para quedarse, y será en el futuro uno de los principales medios de transporte para todo tipo de ciudadanos en el área urbana principalmente.

