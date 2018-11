Sección: Empresas Salvaescaleras, un negocio con gran auge en España Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 13:58 h (CET) Los salvaescaleras son unos instrumentos tecnológicos realmente innovadores, que se están implantando poco a poco en los hogares de España, y que realmente son una ayuda a todo tipo de personas de avanzada edad que necesitan una mayor movilidad sin necesidad de realizar esfuerzos Se reconoce totalmente a España como uno de los países más longevos de la Unión Europea e internacionalmente, debido a factores como la dieta mediterránea, la calidad de vida y el bienestar que experimentan los ciudadanos de este país.

Además, dispone de una de las tasas de natalidad más bajas, por lo que, a ciencia cierta, el negocio del salvaescaleras es totalmente rentable y estable, siendo uno de los dispositivos más demandados por personas de avanzada edad y con minusvalías que les impiden andar y ejercer su actividad diaria en condiciones normales.

Es por ello que la necesidad de subir escaleras es cada vez mayor en este tipo de público tan longevo, ya que tanto los pisos como cualquier tipo de casa, necesita escaleras en alguna parte de la residencia.

¿Qué tipos de salvaescaleras existen en la actualidad?

Hay que destacar que disponemos en el mercado de diferentes tipos de salvaescaleras, pudiendo ser verticales o con curva para atravesar una escalera de doble dirección.

La instalación no es sencilla, pero existen una gran variedad de profesionales dedicados a la producción y fabricación de este tipo de dispositivos, realizando el montaje y facilitando totalmente la instalación de este tipo de elevadores.

¿Cuáles suelen ser los precios que se manejan para este tipo de dispositivos tecnológicos?

Hay que destacar que el precio no es barato, tratándose de una máquina muy avanzada tecnológicamente, y que no suele ser habitual de instalar en todo tipo de residencias.

Además de las zonas de interior, donde normalmente se instala y monta este dispositivo, las partes externas de la vivienda cuando se dispone de parcela, también son objetivo de este tipo de elevador, montándose un salvaescaleras impermeable ante lluvia y cualquier tipo de agua torrencial, consiguiendo la misma durabilidad que los salvaescaleras de interior.

Por último, recordar que aparte de los clásicos salvaescaleras que se instalan con asiduidad en los hogares, también disponemos de algunas formas de elevación más limitadas como el salvaescaleras de oruga o las plataformas diagonales o verticales.

¿Cuál es la conclusión final para la adquisición de un salvaescaleras para el hogar?

Como conclusión, se trata de uno de los negocios con más proyección y rentabilidad en un futuro próximo y que más notoriedad tendrá en los hogares a corto y medio plazo.

