BabyBoom Family asegura que con los datos en la mano, las sillas a contramarcha son cinco veces más seguras

lunes, 19 de noviembre de 2018, 14:02 h (CET) Las estadísticas demuestran que viajar de espaldas a la marcha es cinco veces más seguro que hacerlo mirando hacia delante. Aquellos países que han adoptado esta medida de seguridad, principalmente países escandinavos, tienen los índices más bajos de mortalidad infantil en carretera de todo el mundo Los expertos coinciden, "lo más seguro para los niños es ir viajar a contramarcha", según aseguran expertos como Antonio Lucas, portazos del RACE (Real Automóvil Club de España).

En BabyBoom Family, expertos en la venta de sillas a contramarcha en Málaga, aseguran que desde hace más de 20 años se sabe que los asientos infantiles para coche que miran hacia adelante, previenen del 75% de las lesiones, mientras que los que lo hacen a contramarcha llegan a prevenir el 95% de estas lesiones: "Cuando sufrimos un accidente con sillas en el sentido de la marcha, la cabeza del niño es lanzada hacia delante que una fuerza que el cuello de un niño no puede soportar, generalmente por el tamaño de la cabeza de los niños con respecto a su cuerpo".

Afortunadamente, muchos padres están concienciándose de este problema y el porcentaje de padres que llevan a los hijos a contramarcha no para de subir, según comentan en BabyBoom Family que además añaden: "todos los niños deberían ir en sillas a contramarcha de forma obligatoria al menos hasta los dos años, si bien lo más seguro es que viajen de esta manera el mayor tiempo posible".

BabyBoom Family lo afirma con rotundidad: "si los niños viajan en sillas a contramarcha, en caso de producirse una colisión frontal con un automóvil, la espalda del niño es la que soporta las fuerzas que se producen durante el choque, y no su cuello, que es mucho más vulnerable".

De hecho, el único caso en que serían más aconsejables las sillas orientadas hacia delante, serían en caso de choques traseros por alcance, pero según la DGT estos son normalmente accidentes menos violentos que las colisiones frontales y se producen a mucha menor velocidad. .

La DGT se ha propuesto como objetivo que en el año 2020, dentro de dos años, ningún niño muera en un accidente por no usar el correspondiente SRI (Sistema de retención infantil), que aunque pueda parecer increíble, aún hay padres que no lo utilizan o lo hacen incorrectamente.

