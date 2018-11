KeyCenter Smart, la nueva solución para abrir puertas con el móvil

Un innovador sistema de abertura de puertas y candados con el Smartphone. Una app para el móvil que sustituye las llaves mecánicas o tarjetas de accesos de los empleados de una empresa, de los socios de un gimnasio o de los vecinos de una comunidad de propietarios KeyCenter es una spin-off resultado de la colaboración de tres empresas barcelonesas de los sectores inmobiliario, construcción y seguridad donde han unido sus fuerzas para ayudar a empresas y particulares a la digitalización de las llaves de acceso de las oficinas y viviendas.

¿Qué ofrecen? Un innovador sistema para abrir puertas con el móvil. Una app para el teléfono móvil que sustituye las llaves mecánicas o tarjetas de accesos de los empleados de una empresa, de los socios de un gimnasio o de los vecinos de una comunidad de propietarios. Las llaves se mandan a través de un SMS o email por el administrador del sistema y sólo pueden ser usadas por el propietario del móvil en las puertas permitidas y horarios autorizados.

La solución más segura para un edificio

¿Qué es aquello que difícilmente se deja en manos de otro, aunque sea por poco tiempo? Sí, es el Smartphone. Se lleva encima todo el día y se utiliza para todo: comunicar, trabajar, socializar, organizarse, informarse etc. y ahora KeyCenter da la posibilidad de usarlo también para entrar en los lugares de trabajo o en los garajes, por ejemplo. Se acabaron las llaves perdidas o olvidadas en casa, las tarjetas de proximidad robadas o dejadas a compañeros “no autorizados”. Este sistema no se puede copiar porque trabaja con código encriptado y no se puede dejar a manos indeseadas porque difícilmente se deja el móvil a otra persona o en casa y donde las llaves pueden ser revocadas al instante de modo remoto.

La autorización de los accesos se puede hacer desde cualquier lugar, un elemento clave para el sector turístico, por ejemplo, donde no es necesario recibir el huésped del apartamento vacacional de forma física. Se pueden dar las llaves remotamente y cancelarlas cuando se termine el tiempo contratado en el alojamiento.

Otro motivo para adoptar el sistema de abertura con el móvil es para las empresas, el control de acceso de los empleados. Desde el panel de control se puede saber al instante cuando llega o sale un empleado, dar un acceso puntual a un proveedor para dejar un paquete o dar un acceso restringido al personal de limpieza o mantenimiento. Se puede autorizarles fuera del horario de oficina sin desplazar a nadie o ceder un juego de llaves a personal ajeno.

Instalación y puesta en marcha

El sistema es realmente simple, se adapta a cualquier cerradura eléctrica y solo necesita la instalación de un pequeño mecanismo cerca de la puerta. Éste lee el bluetooth del teléfono móvil que pide el acceso permitiéndole la apertura de la puerta si éste está autorizado.

Las llaves inteligentes se envían con un código encriptado desde el portal web o la aplicación móvil del administrador que podrá gestionar los usuarios, los horarios y puertas desde un cualquier lugar. Por último, sólo hay que descargarse la app, disponible de forma gratuita para iOS y Android, y olvidarse de mandos a distancia, llaves o tarjetas y pulseras RFID.

Vídeos

Abrir las puertas con el móvil | KeyCenter