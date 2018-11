La Start Up Costomóvil afronta su segundo Black Friday

El próximo viernes 23 de noviembre llega el Black Friday. Es la segunda vez que Costomóvil participa en esta celebración en la que miles de tiendas en todo el mundo compiten por ofrecer los mejores descuentos a sus clientes El Black Friday 2018 está a la vuelta de la esquina. Este día es importante para cualquier comercio pero sobre todo para tiendas especializadas en móviles y tecnología como la Start Up Costomóvil. La empresa extremeña facturó más de siete millones de euros durante el pasado año. Aún es pronto para hacer una estimación de lo beneficios que traerá el Black Friday pero todos los indicios apuntan a que las cifras serán prometedoras.

Hay que tener en cuenta que en los últimos años el comportamiento del consumidor ha cambiado debido a este adelanto de la época de rebajas. Las compras navideñas ya no se concentran casi en exclusiva en el mes de diciembre lo que ayuda al ahorro de los hogares españoles y contribuye a aumentar el beneficio de los comerciantes.

Las tiendas de móviles y tecnología como Costomóvil están de enhorabuena porque los smartphones o las videoconsolas son algunos de los productos más deseados durante el Black Friday. Otros sectores como el de la moda o el de los complementos para el hogar también se beneficien del repunte del consumo en estas fechas.

¿De dónde viene el Black Friday?

El Black Friday es una tradición estadounidense que se ha ganado un sitio en muchos países del mundo. En Estados Unidos este día es el que abre la puerta al inicio de las compras navideñas.

Se piensa que este viernes negro debe su nombre a que en esta época del año las tiendas empiezan a obtener beneficios. Por ello, sus cuentas ya no están en números rojos sino negros. Otra teoría apunta a que este original nombre se popularizó gracias al New York Times. Este diario acuñó el término negro para referirse a los tumultos provocados por las rebajas de después de Acción de Gracias que se dieron en el año 1975.

Desde el 2010 en España son muchas las tiendas online y físicas que se han subido al carro del Black Friday. A pesar de que las tiendas de Móviles y tecnología como Costomóvil son las indiscutibles protagonistas de esta particular celebración hoy en día hay muchos comercios de diferentes sectores tanto online como físicos que participan en este día de rebajas tan especial.

Atención a las rebajas del Cyber Monday

Para aquellos a quines las ofertas de Black Friday les saben a poco llega el Cyber Monday. El lunes 26 de noviembre vuelven los descuentos y las promociones a muchos comercios entre los que se incluye Costomóvil.

El Cyber Monday nació en 2005 como un medio para potenciar las compras online que entonces no eran tan comunes. Es asombroso comprobar como han crecido en sólo unos pocos años el comercio online y las compras por Internet.

En cualquier caso el Cyber Monday en la actualidad no sólo se celebra en las tiendas online sino también en los comercios tradicionales. Se trata de una segunda oportunidad para las personas que no han podido hacer todas sus compras durante el Black Friday.