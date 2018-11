24 millones de españoles han comprado productos a través de internet

Se acerca la época del año en que más dinero se destina a hacer compras: Navidad, Black Friday, Cyber Monday… son fechas clave en las que cada vez es más habitual recurrir al comercio electrónico. La forma de comprar está cambiando: ya no hace falta esperar largas colas, simplemente compramos a golpe de clic lo que necesitamos y lo recibimos cómodamente en casa.

Según Digital in 2018, un estudio realizado por Hootsuite y We Are Social para conocer las tendencias digitales y de redes sociales en todo el mundo, Reino Unido (78%) lidera el ranking de países que han utilizado algún dispositivo para comprar de forma online. España se encuentra en el puesto decimosexto con un 59%.

Los datos arrojados en el informe señalan que los usuarios, a nivel mundial, han gastado 4,5 millones de dólares en productos de moda y belleza, seguidos por los dispositivos electrónicos, con 359 millones de dólares. La compra de la música digital se encuentra en el último puesto con un gasto de 11 millones de dólares.



Actualmente vivimos una época acelerada donde apenas tenemos tiempo para ir a hacer la compra. Por todo esto, una de las categorías que más ha aumentado es la compra de alimentos y productos personales, con un incremento del 20 por ciento respecto al año anterior.

En España, según el informe, casi 24 millones de personas han adquirido productos a través de eCommerce. Los hombres son los que más pagos en internet hacen, con un 65 por ciento, frente al 50 por ciento de las mujeres.

Según los datos, el eCommerce está creciendo deprisa en España: el 59 por ciento de los españoles hizo una compra en internet y un 26 por ciento lo hizo a través del móvil o un ordenador.

En lo que más gastamos los españoles comprando productos online es en moda y belleza (6728 millones de dólares) seguido por viajes (4274 millones de dólares) y juguetes y hobbies (3783 millones de dólares). La compra de moda y belleza es la categoría que más ha aumentado (14%) seguida de la alimentación y cuidado personal (13%).

Según un estudio realizado por Twitter y Market Probe International, el 72% de las personas tienen más probabilidad de realizar una futura compra en un negocio si lo siguen o si interactúan con ellos en redes sociales. En base a esto, Hootsuite da 4 consejos para generar más ventas en el próximo Black Friday o Cyber Monday y aumentar, también, la presencia del negocio en las redes sociales:

Crear columnas de búsqueda específicos de Twitter para los artículos que se vendan: las secuencias de palabras clave ayudarán a encontrar personas que hablen de un determinado producto y poder interactuar con ellas mostrándoles las ofertas disponibles. Promocionar y compartir las ofertas: crear ruido o simplemente promocionar las ofertas publicando fotos de Instagram de los artículos que se están vendiendo en Twitter y Facebook. Publicar las ofertas en todas las redes sociales: si se tienen muchas ofertas que publicar en el Black Friday o el Cyber Monday, la mejor opción es programar los contenidos antes de estos días y así llegar a los potenciales clientes. Rastrear y medir los resultados con plantillas de informes: realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento como el crecimiento de seguidores, retweets, me gusta, alcance diario, enlaces más populares, etc, indicarán cuáles son los contenidos que más han interesado a los usuarios y así poder centrarse más en ellos.