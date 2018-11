Etiquetas: Ejericio Cardio OCIO - Sección: Salud Music cardio, una sesión de ejercicios para practicar sobre un piano Prepárate para enfrentar las cenas de Navidad con una sesión de cardio perfecta para pianistas y bailarines Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de noviembre de 2018, 11:58 h (CET) Tienes oído musical, te gusta bailar, te desvives por asistir a una sesión de zumba y darlo todo. Si esto es así, el music cardio es una rutina de ejercicios a la que te engancharás apenas probarlo. Se trata de una serie de coreografías pensadas para hacerse sobre un piano gigante o una alfombra con teclas que puedes adquirir y utilizar en casa.

Inspirada en la mítica película Big (1988), protagonizada por Tom Hanks y que este año celebra su 30º aniversario. Saca al niño que todos llevamos dentro practicando la memorable coreografía que aparece en la película y convertirla en el centro de una divertida sesión de cardio con la que, además, puedes poner tu cuerpo a punto para enfrentar las cenas de Navidad que se avecinan.



El primer hotel musical de Madrid propone aprenderse una sencilla canción como Palitos chinos (Chopsticks, en inglés), la misma que interpretan en el film Tom Hanks y Robert Loggia sobre el piano gigante de la juguetería FAO Schwarz, en Nueva York. Si tienes conocimiento de piano, no te será difícil aprenderte este baile porque tan solo tienes que trasladar la secuencia de teclas que realizas con los dedos, a tus pies, y con unos minutos de práctica lograrás hacerlo a la perfección. Si, por otro lado, lo tuyo es el baile y no la interpretación, no tienes más que seguir algunas coreografías sencillas con vídeos tutoriales como los que proponen las entrenadoras de PilatesOnFifth.com



En el hotel madrileño, los amantes de la música tienen un lugar en el que pueden disfrutar de sus artistas favoritos de mil y una formas, entre ellas probando sus dotes musicales en el piano gigante que decora el lobby, que ha cautivado a los participantes de Eurovisión, a los ‘triunfitos’, a la influencer Judith Jaso y cientos de visitantes.



Ubicado a tres minutos de Plaza de Castilla, Barceló Imagine ofrece a sus huéspedes estancias tematizadas que se empiezan a disfrutar desde el momento en que se atraviesan las puertas giratorias de la entrada. Además, en el nuevo hotspot madrileño cada una de las plantas de habitaciones homenajea a distintos géneros musicales, para ofrecer a sus huéspedes experiencias únicas con la música como hilo conductor. La decoración estuvo a cargo de Olga López de Vera y tiene como inspiración cada uno de los géneros musicales que han marcado la historia de Madrid: pop, rock, disco, clásica, jazz, dance y movida madrileña. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.