Etiquetas: Estados Unidos Modas Acción de gracias Halloween Black Friday - Sección: Opinión Thanksgiving's day El Black Friday será una marabunta de compradores compulsivos de unas rebajas que no tengo yo muy claro que sean tales

lunes, 19 de noviembre de 2018, 08:52 h (CET) Hermanos: Hoy es el Día de Acción de Gracias. “Thanksgiving’s day” en inglés. Os lo digo para que os vayáis haciendo a la idea porque en cuatro o cinco años estaremos celebrándolo igual que se celebra el “Haloween” o que nos tiraremos mañana en plancha a comprar compulsivamente porque estaremos en el “Black Friday”.

El Thanksgiving’s day” (vaya usted aprendiéndose el nombre) es una festividad que se celebra todos los años en Estados Unidos y Canadá, en la que las familias se reúnen en torno a un gran pavo el cuarto jueves de noviembre. Viene a sustituir a nuestras divertidas reuniones familiares de la cena de nochebuena.

Mientras el Presidente Trump y sus compañeros del “América primero” se cierran en banda al resto del mundo, en Europa, y sobre todo en España, somos de lo más permeable a las costumbres del otro lado del Atlántico norte. Haloween ya nos lo estamos comiendo con calabazas (en lugar de con patatas). Y el Black Friday de mañana será una marabunta de compradores compulsivos de unas rebajas que no tengo yo muy claro que sean tales rebajas, Y el lunes que viene será el “Cyber Monday”. Es decir, lo mismo que el Black Friday pero para productos tecnológicos.

Para un país que no tenemos ni idea de hablar en inglés la cosa no está nada mal. En cincuenta años hablaremos el americano que dará gusto. Porque, ya que no vamos a conseguir que Europa sea una nación, si nos subimos al carro de los ultraderechistas que están viniendo desde USA para formar y financiar a nuestros partidos ultras, igual acabamos gritando lo de “America first”.

