'El silencio es un cuerpo que cae' y 'Optimism', premios l'Alternativa 2018

domingo, 18 de noviembre de 2018, 12:51 h (CET) El Festival de Cine Independiente de Barcelona, l’Alternativa, ha celebrado este año su 25ª edición. Veinticinco años haciendo visible el cine más escondido y ofreciendo al público y a los profesionales una oportunidad única de conocer y disfrutar de proyecciones y actividades que defienden la diversidad, la libertad creativa, la innovación, el compromiso ético y estético y la reflexión.

Este año el festival l’Alternativa otorga 10 premios. Los films de l'Alternativa Oficiales competían en las categorías de largometraje y cortometraje, con premios en metálico. El premi al mejor largometraje, dotado con 3.000 €, ha sido otorgado a Agustina Comedi per su ópera prima El silencio es un cuerpo que cae, por su capacidad de mostrar las complejidades de una época desde una historia íntima. El jurado también ha otorgado una mención especial a Donal Foreman por el film The Image You Missed. El premio al mejor cortometraje, dotado con 1.000 €, ha sido para Deborah Stratman, por su film Optimism (con mención especial para Adriano Valerio, por Mon amour, mon ami). El Premio de la Crítica al mejor largometraje de l’Alternativa Oficiales, en colaboración con la Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics, ha recaído en el film Black Mother, de Khalik Allah, por su notable fuerza expresiva, donde la mezcla de los formatos analógico y digital refuerza la pluraridad de la propuesta narrativa (con mención especial para La casa lobo, de Joaquín Cociña y Cristóbal León). El Premio Don Quijote al mejor largometraje de l’Alternativa Oficiales, en colaboración con la Federación Internacional de Cineclubs, ha sido para América, de Erick Stoll y Chase Whiteside, por hablar sobre la relación intergeneracional de forma cálida y positiva, consiguiendo conmover al público. En colaboración con Guionistas Asociados de Cataluña, el Premio GAC al mejor guión de largometraje de l’Alternativa Panorama, dotado con 700 €, ha sido para el film La Grieta, de Irene Yagüe y Alberto García Ortiz, por ser una película honesta y justa en la forma y en el contenido, con un guión que mantiene la tensión y sin maniqueísmos; y el Premio GAC al mejor guión de cortometraje de l’Alternativa Panorama, dotado con 300 €, ha sido para el film Galatée à l’infini, de J. Maura, M. Pluchino, A. Reijnen, M. Chatzi y F. Flores (con mención especial para Mi madre no me entiende, de Álvaro de Miguel). El Premio Residencia de l’Alternativa Panorama, que consta de una residencia de una semana en Cerbère, se lo ha llevado Nila Nuñez por Lo que dirán. El Premio del Público al mejor cortometraje de l'Alternativa Oficiales ha recaído en Porque la sal, de Cardozo Basteiro. Finalmente, el Premio Antaviana - Mentoring Projects de l’Alternativa Profesionales, valorado en 2.500 € y que consiste en la masterización digital DCP de la obra escogida, ha recaído en el proyecto H, de Carlos Pardo; mientras que el Premio Kinolux - Mentoring Projects de l’Alternativa Profesionales, al proyecto con la mejor fotografía en el teaser o mejor diseño del dosier, que consiste en material de iluminación de cine digital por valor de 1.000 €, ha sido para el proyecto Cantando en las azoteas, de Enric Ribes.



La entrega de estos premios ha tenido lugar hoy sábado 17 de noviembre a las 21.30 h en el Hall del CCCB con una gran fiesta de clausura abierta a todos y ha contado con la presencia de alguno de los directores de los filmes ganadores.



PALMARÉS

Los films ganadores de la edición de este año son:



Premio al mejor largometraje de l’Alternativa Oficiales

Silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi (Argentina)



Mención especial:

The Image You Missed, de Donal Foreman (Estados Unidos)



Premio al mejor cortometraje de l’Alternativa Oficiales

Optimism, de Deborah Stratman (Estados Unidos / Canadá)



Mención especial:

Mon amour, mon ami, d'Adriano Valerio (Italia / Francia)



Premio de la Crítica al mejor largometraje de l’Alternativa Oficiales

Black Mother, de Khalik Allah (Estados Unidos)



Mención especial:

La Casa Lobo, de Joaquín Cociña y Cristóbal León (Chile)



Premio Don Quijote al mejor largometraje de l’Alternativa Oficiales

América, de Erik Stoll y Chase Whiteside (Estados Unidos)



Premio GAC al mejor guión de largometraje de l'Alternativa Panorama

La Grieta, de Irene Yagüe y Alberto García Ortiz (España)



Premio GAC al mejor guión de cortometraje de l'Alternativa Panorama



Galatée à l’infini, de J. Maura, M. Pluchino, A. Reijnen, M. Chatzi y F. Flores (España)



Mención especial:

Mi madre no me entiende, d'Álvaro de Miguel (España)



Premio Residencia de l'Alternativa Panorama

Lo que dirán, de Nila Núñez (España)



Premio del Público al mejor cortometraje de l’Alternativa Oficiales

Porque la sal, de Cardozo Basteiro (España)



Premio Antaviana - Mentoring Projects de l’Alternativa Profesionales

H, de Carlos Pardo (España)



Premio Kinolux - Mentoring Projects de l’Alternativa Profesionales

