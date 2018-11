Sección: Empresas 5 Consejos para comprar la casa adecuada para disfrutar de la jubilación que propone hormicasa.es Comunicae

viernes, 16 de noviembre de 2018, 17:15 h (CET) Jubilarse implica muchas cosas, no sólo dejar de trabajar, implica tener más tiempo para uno mismo, para estar con la familia, para disfrutar de los nietos, etc. Implica a la postre tomar decisiones importantes, como mudarse a una casa más adecuada para poder disfrutar plenamente de la jubilación y aunque cueste decirlo, para disfrutar de los últimos años de la vida "Si estás buscando mudarte a la casa de retiro de tus sueños, hay una serie de consejos que deberás tener en cuenta a la hora de comprar tu nueva casa", según la inmobiliaria hormicasa.es ubicada en Lanzarote.

Ana Fernández Directora comercial de hormicasa.es ha declarado que: "Lanzarote es el lugar ideal elegido por muchos ingleses jubilados para pasar los inviernos, por su acogedor clima primaveral que dura todo el año. Y cada vez son más los españoles que deciden hacer lo mismo, vivir en la península en verano y en invierno pasarlo en Lanzarote con su segunda vivienda de jubilación. Los canarios lo tienen claro, y por lo genereal, se jubilan en su tierra".

Ubicación de la casa: se debe hacer una serie de preguntas, si todavía no se tiene muy claro: "¿Dónde deseas vivir?¿Cerca de la familia, lejos? ¿En la playa, en la cuidad, en el pueblo, etc.?", según la inmobiliaria online.

Las necesidades: cuando uno se hace mayor, tiene más necesidades además de las prioridades personales, se deben tener en cuenta aspectos como la accesibilidad de la casa, situación respecto del centro de salud más cercano u hospital, tiendas cercanas donde poder cubrir las necesidades básicas, farmacia más cercana, paradas de guagua, taxi, etc. "Plantéate ¿qué necesitas? Estudia bien las comodidades de la nueva casa y sus alrededores, y luego da cabida a tus prioridades", recuerda hormicasa.es.

Se tiene que intentar no tardar demasiado tiempo en decidir y en hacer la mudanza: es bueno mudarse cuando todavía se está ágil, o más o menos ágil, para disfrutar de la casa de tus sueños. Por ello, la inmobiliaria online dice "déjate asesorar por un agente inmobiliario que encontrará antes que tú la nueva casa, te recomendará las mejores opciones del mercado inmobiliario, y tendrá la casa perfecta para ti".

Hacer una pequeña lista con lo que es imprescindible que tenga la nueva casa y lo gustaría que tuviese: "así será más fácil que el agente inmobiliario de exactamente con la casa de tus sueños perfecta para tu jubilación", según hormicasa.es.

Obstáculos, impedimentos y no recomendables que se debe evitar en la casa de tu jubilación: es importante que la casa esté en una sola planta, o si está en más, que en la planta baja se disponga de una habitación cómoda por si en algún momento dado o futuro, no se puede subir escaleras. "También es bueno que un baño de la casa cuenta con plato de ducha, más cómodo para la movilidad de las personas mayores a la hora del aseo diario frente a la incómoda y aparatosa bañera". "Si puedes que la casa tenga una terraza o jardín dónde puedas disfrutar del sol, tan necesario para la salud de los huesos de las personas mayores". "Del tiempo en Lanzarote ni hablamos, ¡es ideal todo el año! pero si debes contar, que muchas casas del interior de la isla , son bastante húmedas y que es mejor elegir una casa que este en la costa o cerca de ella", recuerda hormicasa.es.

