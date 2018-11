Etiquetas: Francia HOLANDA DINAMARCA Gales Liga de las Naciones - Sección: Fútbol Francia se enreda en Holanda y Dinamarca asciende a costa de Gales La campeona del mundo no estuvo fina en Feyenoord Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 17 de noviembre de 2018, 01:42 h (CET) La selección de Francia perdió este viernes ante los Países Bajos (2-0) en la quinta jornada de la Liga de Naciones, e hipoteca su futuro para la 'Final Four', a la que sólo acudiría si los neerlandeses no ganan este lunes a la ya descendida Alemania.



La campeona del mundo no estuvo fina en Feyenoord y pronto entregó la iniciativa al combinado dirigido por Ronald Koeman, que está intentando renacer tras los recientes sinsabores. Sin embargo, la calidad de los 'bleus' fue suficiente para intimidar a su rival sin haber generado apenas peligro.

Fue el caso de Pavard, que amenazó a los holandeses con una volea desde fuera del área acariciando el larguero. Sin embargo, Holanda fue a más con el paso de los minutos y no tardó en encontrar el primer tanto del partido. Wijnaldum adelantó a los 'oranjes' y minimizó lo poco que quedaba de Francia.



En la segunda mitad, Depay avisó con una falta que detuvo Lloris con una buena intervención, pero el jugador del Olympique de Lyon no se quedó con las ganas de marcar y cerró el encuentro con el 2-0, desde el punto de penalti. Una falta clara de Sissoko a De Jong confirmó la derrota francesa.



De esta forma, los jugadores de Didier Deschamps deberán esperar a que Holanda no gane a Alemania para jugar la 'Final Four' del próximo mes de julio. Los neerlandeses, por su parte, estarán entre los cuatro mejores de la nueva competición si al menos sacan un punto en territorio germano.



Además, Dinamarca venció a Gales a domicilio (1-2) y consumó el ascenso a la primera división continental. Los jugadores de Age Hareide se pusieron 0-2 con goles de Joergensen y Braithwaite, éste último a dos minutos del final, antes de que Gareth Bale recortase distancias en el tiempo añadido.



El jugador del Real Madrid aprovechó a la perfección un balón entre líneas desde su propio campo para anticiparse a Schemeichel y batirle con la pierna izquierda. Gales, tras la derrota, se queda segunda de su grupo y no podrá ni descender, ni pelear por un ascenso que ya tienen en su mano los daneses.



Por su parte, la Ucrania de Andriy Shevchenko, que ya había confirmado su ascenso a Primera División, cayó con estrépito en su visita a Eslovaquia (4-1) merced a los goles de Rusnak, Kucka, Zrelak y Mak para dejar sin efecto el tanto de Konoplyanka. La victoria permite a los eslovacos jugarse la permanencia ante la República Checa en la sexta jornada.



En otros encuentros de la jornada, Noruega y Bulgaria empataron (1-1) ante Eslovenia y Chipre en la Tercera División, y ambas se jugarán el primer puesto en la jornada final, confirmando el descenso de los eslovenos -sin Oblak durante sies meses por decisión del jugador- mientras que Macedonia dejó muy cerca su ascenso a dicha categoría tras vencer a Liechtenstein (0-2).



Los macedonios vencieron con goles del levantinista Bardhi -que marcó una soberbia falta- y Nestorovski. Los locales jugaron con diez casi toda la segunda parte. Completó la jornada la goleada de Armenia frente a Gibraltar (2-5).



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.