La teoría de género llevada a la danza española por Pol Jimenez y Juan Carlos Lérida en 'La Oscilante'

sábado, 17 de noviembre de 2018, 00:18 h (CET) La Oscilante es un trabajo sobre la alteridad, que desdibuja las figuras asignadas a cada rol (el femenino y el masculino) en la danza española. Los pasos y las poses tipificadas por la tradición en un sistema binario, serán reinterpretadas desde la gestualidad y la impecable técnica del joven artista Pol Jiménez.

Su investigación alrededor de la danza española y el flamenco lo llevan a construir un movimiento singular y estilizado. Oscilando entre estos dos polos, entre lo curvo y lo vertical, lo lineal y lo discontinuo, Jiménez abordará las posibilidades expresivas de una danza agénero.



Pol Jiménez es uno de los bailarines más interesantes de las nuevas generaciones salidas del Conservatorio Profesional de Danza y, para esta aventura, cuenta además con la dirección de Juan Carlos Lérida, un socio ideal con el cual experimentar en estos lenguajes.



Pol Jiménez propone un taller vinculado con esta pieza que se realizará el 19 de noviembre de 10 h a 14 h.

El origen del proyecto La Oscilante, se sustenta en entender el movimiento como una acción sin género y la danza como un acto de transformación y parte del deseo de investigar sobre la posibilidad de crear un cuerpo, en la danza española, que no baile ni en femenino ni en masculino, un cuerpo que no esté sometido a las estructuras del binarismo. Lo que Pol Jiménez imagina como un cuerpo agénero. Ver la danza española moverse desde otro lugar y desde otro pensamiento, nos llevará a generar otras formas, otras estructuras y otros planteamientos, así como a materializar una danza expandida que nos hable de las inquietudes y los cuerpos de la actualidad.



La Oscilante nos habla de la alteridad, de movernos al unísono por lo curvo y lo recto, lo lineal y lo discontinuo, desvelando así la vibración constante de lo binario. Pol Jiménez en el baile y Juan Carlos Lérida en la dirección, investigan sobre lo binario de la danza española para desentrañar las posibilidades de una danza agénero. En la oscilación entre lo masculino y lo femenino y en las alquimias de pasos y poses aparecen nuevas perspectivas del propio género. Han seleccionado aquellas que transforman los cuerpos, y la lectura y comprensión de sus movimientos.



Pol Jiménez es un artista emergente formado en danza española y flamenco, siempre en búsqueda de nuevos códigos e interrogantes de la escena y el pensamiento contemporáneo para nutrir sus creaciones. Su línea de investigación parte, fundamentalmente, de la improvisación y del cuestionamiento de su propia base de formación, llevándolo a situar el cuerpo en territorios desconocidos. Aunque es joven, cuenta con una trayectoria intensa como bailarín y coreógrafo, en la que ha trabajado con compañías y coreógrafos tales como la Fura dels Baus, Cesc Gelabert o Juan Carlos Lérida.

