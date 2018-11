Etiquetas: Arte Ilustración - Sección: Libros Facelless, los retratos sin rostro de Coco Dávez El alter ego de Valeria Palmeiro Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 17 de noviembre de 2018, 00:20 h (CET) Coco Dávez siempre había soñado con escribir un libro desde pequeña, aunque no tenía claro sobre qué sería. El germen ocurrió en 2015, cuando la artista decidió retomar el acrílico y los pinceles, después de más de doce años.



Faceless es la colección de todos los referentes de Coco Dávez, así como el porqué de cada personaje y de qué manera han llegado a su vida. Coco disecciona el universo de figuras como Dalí, Picasso, Almodóvar, Eames, Klein o Grace Jones, entre muchos otros.



Descompone a sus personajes para poder ser reconocidos sin ver su rostro, utilizando solo los colores que lo identifican. Se crea así un juego con el espectador para descubrir quién se esconde detrás de cada retrato. Así, cada página se convierte en una síntesis del personaje, fruto de un estudio minucioso de su estilo y color.



Es un recorrido por décadas, lugares, formas y colores. Un ejercicio que a la autora le ha llevado a sumergirse en sus recuerdos y “descubrir la máquina del tiempo que me ha traído esta aventura”.



Faceless es la manera en la que la joven artista ha querido dar gracias a todos esos “descarados” que han marcado su vida y su obra artística, y un auténtico regalo para todos los que la siguen. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.