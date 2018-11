Etiquetas: Saratoga Lanzamiento Discos - Sección: Música Saratoga lanza su nuevo trabajo "Aeternus" Tras finalizar la gira conmemorativa por el 25 aniversario de la banda, Saratoga publica su nuevo disco Luis Francisco Vertedor Cañete

@lfvertedor

sábado, 17 de noviembre de 2018, 00:10 h (CET) "Aeternus" es el nombre elegido para el disco, trata sobre el legado que deja un músico con sus composiciones para toda la eternidad. La grabación y mezcla del nuevo trabajo se ha realizado en los estudios New Life Studios, tras cuatro meses de intenso trabajo. Para la portada de su decimotercer álbum de estudio, la banda se ha decantado por plasmar un nudo místico ornamentado en un fondo blanco.



El disco, compuesto por diez cortes, comienza con "El olvidado de Dios", tema que rezuma la esencia de la banda por los cuatro costados, con un Tete muy cómodo explorando nuevos registros vocales. La siguiente canción es "Una vez fuimos héroes", relata los sueños truncados de unos jóvenes rockeros a causa de la heroína. Rápidamente, pasamos a "Tres ahorcados", narra la historia de tres malechores que mueren con la soga al cuello por sus delitos. "Renegado" es sin duda el tema más duro de todo el disco, logrando este efecto con coros graves y guitarras pesadas. "De tierra de nadie", es el quinto tema, habla sobre una persona apátrida que no tiene a donde ir. "Si tú no estás", comienza y termina con un solo de bajo a manos de Niko.



"Acuérdate de mí", es la única balada, la voz de Tete nos transporta a nuestros recuerdos más melódicos, evocándonos de alguna forma a su proyecto como solista. "Culpo a Dios", trata sobre las desgracias que sufren dos niños, uno congoleño y otro sudamericano, y las barbaridades que tienen que hacer para sobrevivir.“Cien mil veces no”, la canción provoca una sensación de fortaleza al ser escuchada, pues habla de como recomponernos emocionalmente cuando tratan de pisotearnos. Por último llegamos a "Siempre hacia el sol", única canción que habla sobre el amor aunque no de una manera directa, habla sobre como mantener una relación de pareja.



En definitiva, un disco muy compacto, de gran nivel, que dará mucho que hablar entre los fans de Saratoga. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.