La investigación clínica reivindica una mayor inversión en I+D para el desarrollo en biomedicina

viernes, 16 de noviembre de 2018

viernes, 16 de noviembre de 2018, 16:36 h (CET) La búsqueda de financiación para la investigación centra un encuentro en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor inversión en investigación biomédica. La Jornada "Financiación y desarrollo clínico del medicamento innovador" ha unido a los principales actores implicados en investigación sanitaria en España Este miércoles 13 de noviembre en la Fundación Parque Científico de Madrid se ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar los recursos público-privados que faciliten la financiación de la investigación clínica. Ha sido durante el primer encuentro ‘Financiación y desarrollo clínico del medicamento innovador: de la Start-Up a la PYME, la consolidación del proyecto' que ha llegado de la mano de InNorMadrid, QualitecFarma y la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM), socio de la red Enterprise Europe Network, y que ha reunido a los principales actores del sector.

La mayoría de los participantes han resaltado la importancia que tiene el apoyo de un proyecto desde su fase más inicial. Para César Hernández, Jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), “una parte de la inversión en medicamentos no llega a los pacientes por lo que es muy necesario apoyar el camino desde la idea hasta la comercialización”. Durante su ponencia, Hernández ha recalcado que uno de los objetivos de la ‘AEMPS’ es “poner al servicio de las ideas lo que hacemos en la Agencia”.

D. Javier Ortega, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha inaugurado la jornada, ha señalado la importancia que tiene un evento como éste a la hora de “unir el talento con los principales agentes de la investigación clínica, precisamente en los ámbitos donde se genera este tipo de conocimiento disruptivo”. El Vicerrector ha resaltado el papel fundamental que juegan las universidades, y –en particular- la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, ya que gracias a ellas “se fomenta y aúna el ecosistema de talento, innovación y transferencia del conocimiento”.

Este evento ha contado también en su inicio con la participación de Pilar Gil, Directora de Fundación del Parque Científico de Madrid, que ha calificado esta jornada como muy relevante, ya que muchos de los proyectos fracasan por falta de planificación de la financiación. Es clave, ha añadido “ayudar a que las empresas conozcan los recursos financieros que existen en el mercado, para que tengan éxito”. “De las 84 empresas que tenemos incubadas en el Parque, 34 son precisamente del sector biotecnológico en diversas áreas” ha concluido Gil.

La empresa de investigación clínica, QualitecFarma, ha contado con la participación de su CEO, Oscar Mesa, y de Mar Municio, Clinical Operations Manager de la compañía. Para el primero, este evento ha buscado “el poner a disposición de la investigación las herramientas necesarias para su financiación” quien a su vez ha insistido en cubrir lo antes posible este reto para “retener el talento que existe en nuestro país y generar desarrollo científico”. Asimismo, ha destacado que “todo esto repercutirá en avances para los pacientes, así como para impulsar la competitividad empresarial”. Municio por su parte, ha relatado cuáles son los agentes claves para conseguir el éxito en la investigación. Además, ha insistido en la importancia de contar con expertos de alta cualificación y experiencia.

Para Isabel García Carneros, Directora Gerente en InNorMadrid, el objetivo de este primer foro de financiación y desarrollo clínico ha sido el “poder reunir a los agentes con los que es recomendable aliarse siendo startup o pyme para conseguir el éxito”. También ha destacado “la importancia de contar con la Universidad como socio estratégico para la investigación de las empresas y la relación con la administración pública, conocer las posibilidades de financiación y firmas especializadas que facilitan el proceso hacia nuevos tratamientos y servicios innovadores en salud”.

En este primer encuentro de medicamentos innovadores se ha contado con la participación de Yves Billiet-Prades, vicepresidente de la asociación empresarial AICA, que ha relatado las fases por las que debe pasar una idea hasta llegar a su comercialización, poniendo especial énfasis en su proceso de internacionalización.

Las vías de financiación para la investigación también han estado muy presentes. Por la parte pública, se ha contado con María Dolores Marín, Jefa del Área de Biotecnología de CDTI, que ha recalcado la capacidad del organismo de “financiar cualquier etapa del medicamento, con más de 15.500 millones de euros invertidos hasta el momento en investigación”. Desde el punto de vista privado, Daniel Oliver, CEO de Capital Cell, ha puntualizado que para cumplir con los objetivos se debe ayudar a los científicos “a hablar menos de ciencia y más de mercados”.

Ha cerrado el acto la emprendedora Isabel Portero, CEO de Biohope, que ha mostrado de una manera práctica cuál ha sido su evolución y las distintas fases en las que ha necesitado y logrado financiación para su exitoso proyecto.

Acerca de la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM)

La FPCM es una fundación sin ánimo de lucro creada en 2001 por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid para impulsar el emprendimiento científico y tecnológico innovador y fomentar la transferencia tecnológica, que cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el Banco Santander y los ayuntamientos de Madrid y Tres Cantos. Además, la FPCM es miembro de la Enterprise Europe Network, la mayor red mundial de apoyo a pymes con vocación de internacionalización que crea la Comisión Europea en 2008.

La FPCM ofrece despachos, laboratorios y servicios profesionales a nuevas empresas innovadoras científico-tecnológicas, así como servicios científicos de Genómica a grupos de investigación, hospitales y empresas de ámbito nacional e internacional.

Acerca de QUALITECFARMA

QUALITECFARMA es una firma especializada en servicios para la industria farmacéutica y biosanitaria cuya actividad está centrada en campos como la investigación clínica, el soporte regulatorio, la farmacovigilancia y el desarrollo estratégico, en busca de oportunidades de crecimiento para sus clientes. En concreto, el área de trabajo de QualitecFarma se centra en:

Desarrollo clínico de nuevos medicamentos y alternativas en diferentes áreas terapéuticas, para empresas y organizaciones desde start ups a grupos multinacionales y proyectos de investigación públicos, Spin off o fundaciones para la I+D. Fomento de la investigación clínica en España. Rondas de financiación de proyectos emprendedores. Registro internacional de medicamentos, medical devices, food supplements, cosméticos. Implantación y gestión de sistemas de Farmacovigilancia.

Acerca de InNorMadrid

La Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte (InNorMadrid) es, desde 2010, la entidad de referencia en la colaboración Universidad Autónoma de Madrid (UAM) – Asociaciones Empresariales del norte de Madrid, en el desarrollo de actividades de I+D+i y transferencia del conocimiento, para su comunidad científica y para cerca de 3000 compañías que conforman las asociaciones fundadoras (Alcobendas - AICA, San Sebastián de los Reyes - ACENOMA, Colmenar Viejo – ASEYACOVI y Tres Cantos - AETC).

A su vez, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) socio fundador de la asociación, es la cuna del conocimiento científico de excelencia y la primera universidad en España del Ranking mundial QS World University Top 50 under 50 en el periodo 2018-2019.

