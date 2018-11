Sección: Empresas ScanSnap alcanza los 5 millones de unidades comercializadas en todo el mundo Comunicae

viernes, 16 de noviembre de 2018, 14:55 h (CET) PFU (EMEA) Limited, de Fujitsu, ha celebrado el hito durante el Fujitsu Forum en Munich PFU (EMEA) Limited, la compañía de Fujitsu líder mundial en la fabricación de escáneres, ha alcanzado la cifra de 5 millones de escáneres ScanSnap comercializados en todo el mundo, a fecha de septiembre de 2018.

Lanzada en 2001, la gama ScanSnap ofrece tecnología inteligente de escaneo con un solo toque y un diseño intuitivo para impulsar la productividad personal, ayudando a las personas a automatizar tareas que consumen mucho tiempo con la tecnología líder del mercado, que destaca por su sencillez de uso.

“Desde el lanzamiento de nuestra gama ScanSnap hemos visto una gran demanda en todo el mundo, en diferentes mercados verticales. En España, especialmente el sector legal (abogados, graduados sociales, procuradores, etc.) y el mundo de la PYME, que a raíz de los nuevos marcos regulatorios (Ley 39, Lexnet, etc..) se ven obligados a intercambiar ágilmente información digitalizada con la administración en un formato adecuado. Es en estos casos especialmente donde empresas y usuarios finales siguen buscando una tecnología innovadora que pueda transformar su experiencia de escaneo y llevar la eficiencia a sus vidas tanto en la oficina como fuera de ella”, comenta Jesús Cabañas, director regional de PFU (EMEA) para Iberia.

PFU está celebrando este importante hito en el Fujitsu Forum que se celebra anualmente en Munich (Alemania). El evento es una de las ferias de TI más grandes de su categoría en Europa, y reúne a empresas y líderes de TI de todo el mundo con los distintos expertos de Fujitsu en cada ámbito y sus partners, con el objetivo de analizar qué pueden aportar las innovadoras soluciones digitales al mundo empresarial y a la sociedad en su conjunto.

