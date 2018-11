Sección: Empresas Bricotiendas recuerda la importancia de cuidar correctamente las fachadas Comunicae

viernes, 16 de noviembre de 2018, 15:11 h (CET) El exterior define el interior. No se puede tener una construcción completa y en buen estado, sin una pintura en la fachada de calidad. Bricotiendas, especialistas en la distribución de pinturas destaca la importancia de elegir un producto adecuado para mantener el exterior de una vivienda o comercio siempre en el mejor estado La fachada es lo primero que se observa al llegar y lo último que se ve al irse, por eso debe ser una obra de arte, algo que se pueda admirar y que sea motivo de orgullo. No hay nada mejor que la renovación, el cambio da a la fachada una sensación de novedad y de rejuvenecimiento.

Como encontrar las mejores pinturas para renovar y proteger fachadas

Las tiendas online de pinturas suelen tener diferentes productos para el cuidado de paredes en exteriores. En este punto es importante destacar que una buena pintura no solo es aquel que confiere un acabado agradable sino el que además protege la pared de las inclemencias del tiempo.

El problema surge entonces al intentar determinar cuál es el producto adecuado. El primer aspecto a considerar antes de compra una pintura para fachadas es el estado previo del soporte y las condiciones que deberá soportar. Con este dato, y si fuera necesario con el consejo de un profesional, será más fácil adquirir la pintura ideal.

Diferentes tipos de pintura para fachada

Existe en el mercado diferentes tipos de pinturas exteriores. Cada una posee una función en particular, que hace única y exclusiva cada pared. Todo va a depender del soporte de la fachada, el acabado que se desea conseguir (si es liso, rugoso,etc.) la resistencia a las adversidades climáticas y por último el presupuesto.

Pintura Plástica Mate: Es una pintura amigable con el agua, por esto es lavable, y posee una gran adherencia y cobertura.

Pintura Acrílica al agua: Es una pintura de revestimiento para fachadas con superficie lisa o rugosa.

Pintura Acrílica al polisiloxano: Es una de las pinturas más duraderas del mercado, afirmado así porque su composición las hace muy resistente a las adversidades ambientales y climáticas, entre las que se pueden mencionar: hongos, luz del sol, algas, moho, entre otros.

Pintura al silicato: Es una pintura elaborada a partir del silicato de potasa, es la pintura utilizada para la conservación de pinturas en edificios históricos, pues su acabado mate le proporciona un estilo colonial.

Pintura Elástica:Es una pintura que se caracteriza por ser rugosa y flexible, especializada para fachadas.

Mortero monocapa: Es una pintura industrializada, diseñada exclusivamente para revestimientos, su principal característica es su impermeabilidad al agua.

Revestimiento de fachadas con pliolite: Es una pintura con acabado mate y liso, es especializado para cubrir soportes de albañilería por ser impermeable, transpirable y resistente a condiciones ambientales.

Hidrófugo transparente: Es el revestimiento ideal para cuando se tienen elementos decorativos, como piedras o ladrillos, por ser una pintura sin color que resaltará las particularidades de estos elementos.

Pintura Anti-graffiti: Es el escudo protector que se necesita para los graffitis y pegatinas.

Pintura Pétrea: Es un revestimiento con acabado liso y rugoso.

