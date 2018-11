Sección: Empresas Pinturas Andalucía afianza su presencia en Málaga Comunicae

viernes, 16 de noviembre de 2018, 11:04 h (CET) Muchas veces hay que remodelar esos espacios importantes donde la gente se desenvuelves cotidianamente y que ya han perdido el encanto o la funcionalidad. Es en ese punto cuando surge el problema de localizar una tienda especializada que tenga disposición todos los productos necesarios y sobretodo, el asesoramiento de expertos que aclaren las dudas. Por esta necesidad Pinturas Andalucía cuenta con más de 50 centros repartidos por Málaga, además de una tienda online disponible las 24 horas Poner a disposición del cliente la mejor tienda de pintura Málaga es de gran tarea. Implica compromiso, esfuerzo, y sobretodo conocimiento. En Pinturas Andalucía Málaga se puede encontrar todo lo necesario para la decoración del hogar, el comercio o la oficina con muchos productos, herramientas, ofertas y promociones.

Además la calidad de los productos comercializados en estas tiendas es máxima ya que solo trabajan con primeras marcas y sus marcas propias de pintura e insumos para pintores particulares y profesionales.

Un amplio catálogo de productos

Encontrar una tienda que tenga todo para la decoración es un poco difícil. Reunir en poco espacio productos de diferentes naturaleza no es simple. Una buena tienda de pinturas y decoración debe contar con todo lo necesario para la realización de cualquier proyecto ya sea para particulares como para profesionales. Decorar no es solo cuestión de pintura, implica la utilización de otros productos como suelos y tarimas de madera, cacho, corcho o vinilo. También papel pintado y por su puesto todas las herramientas necesarias para trabajar.

Para identificar cada categoría de producto hay que tener en cuenta los siguientes nombres: papeles pintados, pintura, suelos y tarimas, mobiliario de jardín, herramientas, bellas artes, náutica y accesorios, revestimiento murales, calefacción y chimeneas, barbacoas, promociones online, decoración de interiores y piscinas y complementos.

Los mejores precios en productos de calidad

Conseguir productos de calidad y con precios bajos es un tanto complicado pero latienda online de pinturas Andalucía Málagacuenta con diferentes secciones y promociones online donde encontrar las mejores ofertas.

También proporciona un servicio de atención al cliente que permite aclarar dudas y solicitar información. Posee también un servicio de calculadora donde calcular presupuestos y no tener sorpresas.

