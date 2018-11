Sección: Empresas Nace Let’s Go Engineering, un programa para fomentar vocaciones de ingeniería en las escuelas de Primaria Comunicae

viernes, 16 de noviembre de 2018, 11:32 h (CET) El programa Let’s Go Engineering, impulsado y liderado por un grupo de profesionales voluntarios de Schneider Electric, colabora activamente con centros educativos y AMPAs para promover las carreras STEM entre los alumnos de los últimos cursos de Primaria. Let’s Go Engineering ya se está llevando a cabo en dos escuelas de Barcelona – Jesuïtes Gràcia y Escola Grèvol –, en Bilbao, Madrid y, en breve, se ampliará a Valencia Un grupo de 30 profesionales voluntarios de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, han creado e implementado Let’s Go Engineering, un programa dirigido a estudiantes de los últimos cursos de Primaria que, mediante valores como la empatía, la tolerancia, la inclusión o la colaboración, busca despertar vocaciones de ingeniería y romper con los estereotipos de género asociados especialmente a las carreras de Ingeniería. El proyecto ya se está implementando en dos escuelas de Barcelona, una en Bilbao y Madrid y, en breve, llegará a Valencia.

El proyecto nace del análisis de la situación actual en España, donde faltan profesionales de la ingeniería para cubrir las necesidades del mercado - según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, solo un 17,9% de los estudiantes se decantan por la rama de “Ingeniería y arquitectura” -. A esta situación, se debe sumar una evidente falta de diversidad en el mundo de la ingeniería. Los colegios profesionales contabilizan que, por cada 2 ingenieras, en España hay 8 ingenieros. El informe PISA 2015 señala que, en el promedio de países de la OCDE, el 12% de los chicos esperaba trabajar en sectores de ciencia e ingeniería, mientras que ese porcentaje en las chicas se reducía al 5,2%. El mismo informe indica que, en España, solo el 7% de las estudiantes de 15 años quiere estudiar una ingeniería o carrera informática, mientras que el porcentaje, en el caso de los chicos, alcanza casi el 25%.

Con esto en mente y tras llevar a cabo algunas charlas en colegios sobre esta problemática, un grupo de trabajadores de Schneider Electric decidió impulsar y desarrollar de forma voluntaria Let’s Go Engineering, un programa dirigido a estudiantes de los últimos cursos de la escuela primaria, cuyo objetivo es colaborar activamente con los centros educativos de las principales ciudades españolas, para crear un espacio de influencia y así contribuir a crear nuevas vocaciones de ingeniería y romper los estereotipos de género asociados a estas carreras.

Cada clase incluida en el programa se prepara de forma conjunta entre el equipo que integra Let’s Go Engineering y los profesores encargados de impartir esta actividad. Además, se hace un acompañamiento a las familias a través de las AMPAs, para que sean conocedores de la realidad, ayuden a romper estereotipos y sean también agentes del cambio en la mentalidad de sus hijos/as.

El programa Let’s Go Engineering se realiza durante todo un curso escolar y se compone de varias fases, a lo largo de las cuales se realizan diferentes actividades que pretenden despertar la creatividad de los estudiantes y mostrar el impacto humanitario y beneficio social de la tecnología, hecho que motiva especialmente a las niñas en la realización de las actividades tecnológicas. A través de ejemplos, se les explica cómo puede impactar la ingeniería en la vida, cómo la tecnología cambiará la forma en la que se vivirá en el futuro y su trascendencia social, así como la importancia de que dicho futuro tecnológico esté formado tanto por hombres como por mujeres, considerando siempre la riqueza de la diversidad. Por este motivo, y con el objetivo de atraer el máximo talento femenino, se presentan casos de mujeres actuales que puedan llegar a ser un referente en el campo para los/as estudiantes, concienciando así de la existencia de prejuicios sexistas en relación con las profesiones.

“Una de las cosas más bonitas de este proyecto es el hecho de que se haya impulsado directamente desde nuestros trabajadores/as, se han autogestionado y han creado todo desde cero tejiendo una red de colaboradores en todo el territorio. Gracias a ello, hoy somos capaces de empezar a concienciar y dar a conocer desde la infancia en qué consiste la ingeniería para despertar interés en esta rama, especialmente en el género femenino, con el objetivo de configurar equipos lo más diversos posibles. Al fin y al cabo, no podemos permitirnos prescindir del 50% de la sociedad, siempre teniendo en cuenta que el talento no tiene género”, afirma Ainoa Irurre, vicepresidenta de Recursos Humanos en Schneider Electric Iberia.

Let’s Go Engineering, que se inició en el mes de septiembre, se extenderá hasta final de curso con una periodicidad variable de las imparticiones de actividades de entre 15 días y un mes. El programa cuenta con un equipo de 30 voluntarios de Schneider Electric y con la colaboración de profesores especializados, universidades públicas como la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y empresas Partners de Schneider Electric. Let’s Go Engineering cierra el ciclo Escuela – Universidad - Empresa, fomentando un aprendizaje que conecta con la realidad en la que se vive.

