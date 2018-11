Sección: Empresas El Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric para el período 2018-2020 supera su objetivo para 2018 Comunicae

viernes, 16 de noviembre de 2018, 11:41 h (CET) Schneider Electric mide su progreso de sus compromisos de sostenibilidad a través de 21 indicadores para el período 2018-2020. Los resultados de 12 de los 21 indicadores ya están por encima del objetivo anual. Schneider Electric sigue consolidando sus objetivos a largo plazo al unirse a la iniciativa Global Compact LEAD de las Naciones Unidas Por cuarto año consecutivo, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, anuncia sus resultados financieros y no financieros del tercer trimestre de 2018. Cada trimestre, Schneider Electric publica sus 21 indicadores del Impacto de Sostenibilidad, que miden el progreso de sus grandes compromisos de sostenibilidad para el período 2018-2020, en la línea de los objetivos del COP 21 y las Naciones Unidas. Con una puntuación total de 5.25 sobre 10 a finales de octubre de 2018, el Grupo ha superado su objetivo de 5 sobre 10 para finales de 2018.

Gilles Vermot Desroches, Sustainability Senior VP de Schneider Electric, ha comentado: "Estamos orgullosos del progreso del Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric, que confirma el compromiso de la compañía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Además, nuestros esfuerzos y progreso hacia la igualdad de género efectiva, un factor de fuerte atractivo para nuestros nuevos empleados, ha sido premiado por Equileap, que ha posicionado a Schneider Electric como la 15ª compañía más ejemplar, sobre 3200 empresas, en la aceleración del progreso hacia la igualdad de género. A ello debemos sumar que Schneider Electric se ha unido a la iniciativa Global Compact LEAD de las Naciones Unidas, que reúne a las empresas más comprometidas con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Schneider Electric estará involucrada de forma activa en las plataformas de acción sobre ‘Trabajo Digno en la Cadena de Suministro global’ y sobre 'Estrategias hacia un Desarrollo bajo en Carbono y resiliente'".

Los destacados del trimestre

Clima:

En el indicador '100 millones menos de toneladas métricas de CO2 emitidas por nuestros clientes gracias a las soluciones EcoStruxure', se han ahorrado 31 millones de toneladas métricas de CO2. Gracias a EcoStruxure, Schneider Electric ayuda a los clientes de todo el mundo a reducir sus emisiones. Este método de cálculo está pensado para convertirse en un estándar común, que diferencie las emisiones ahorradas en los mercados de renovación de las ahorradas en los mercados nuevos.

Economía circular:

El indicador '100% de cartón y palets para transporte hecho con materiales reciclados o certificados' ha alcanzado el 60% de su objetivo. El uso de estos materiales ha aumentado de forma constante y ha mejorado la contribución del Grupo a la economía circular.

Salud y equidad:

El indicador '100% de trabajadores con 12 horas de formación al año con un 30% de formación digital' ha subido al 33%. Casi 20 fábricas y centros de distribución piloto o usuarios pioneros han empezado a utilizar este nuevo método de aprendizaje. Los empleados de estas instalaciones han valorado positivamente la nueva plataforma de formación digital, para aprender de forma autónoma y prepararse para un futuro más digital.

Ética:

El indicador '5 pts./100 más en la puntuación media de la valoración ISO26000 de nuestros proveedores estratégicos' ha subido 1.5 puntos con respecto a 2017. Según la ISO26000, la puntuación Ecovadis de los proveedores estratégicos de Schneider Electric es clave para integrar la estrategia de desarrollo sostenible del Grupo en su cadena de suministro. A través de esta estrategia, el Grupo pretende mejorar de forma constante la situación medioambiental, ética, laboral y de derechos humanos de todos sus proveedores estratégicos. En el tercer trimestre la puntuación media ha subido 1.5 puntos comparada con la de 2017, llegando a los 52.6/100, una de las más altas de la clasificación Ecovadis.

Desarrollo:

El indicador 'Facturación x4 de nuestro programa de Acceso a la Energía' continúa progresando a x1,33. El programa está proporcionando electricidad en países como India, Myanmar y Nigeria gracias a colaboraciones locales con operadores de microgrids. Al mismo tiempo, varios clientes comerciales e industriales continúan equipando sus instalaciones remotas e independientes de la red con sistemas de energía autónomos y farolas solares. Por último, se han firmado nuevas colaboraciones en India, Nigeria y África occidental para la distribución de equipamiento solar para hogares y microempresas.

Aspectos destacados

Schneider Electric se ha unido a la iniciativa Global Compact LEAD

Schneider Electric está incluida en los índices Dow Jones Sustainability World y Europa, en la segunda posición de su sector.

Schneider Electric se sitúa en la 15ª posición de 3200 compañías del informe 2018 Gender Equality de Equileap, por su compromiso en la aceleración del progreso hacia la igualdad de género.

Schneider Electric ha sido reconocida como líder de su sector por Sustainalytics, proveedor global independiente de ESG y de investigación y calificaciones de gobierno corporativo para inversores. Cada año, Sustainalytics clasifica a unas 9000 compañías de todo el mundo según su rendimiento ESG.

Los resultados no financieros del segundo trimestre de 2018 están disponibles en su web: www.schneider-electric.com/sri

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.