Etiquetas: Lotería Navidad Sorteos - Sección: Sociedad Así buscan los españoles sus números de la suerte para el Gordo de Navidad Las búsquedas de números se han incrementado este año un 15% Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 16 de noviembre de 2018, 12:26 h (CET) Cada vez son más los españoles que buscan números concretos de Lotería de Navidad. Según la administración de lotería Lotalia, son números representativos que se identifican con fechas especiales para los apostantes. Por ejemplo, entre los que más solicitan un número en especial están negocios como bares, restaurantes, empresas o asociaciones, que juegan números relacionados con la fecha de creación del negocio, o simplemente eligen un número al que permanecen fieles durante años.



A nivel particular, se buscan números que indiquen una fecha específica, como un acontecimiento familiar (bodas, nacimientos), o que intuyen que traerá la suerte tan deseada y buscada por estas fechas. Muchos aseguran que eligen su número porque han soñado con él o porque se lo han imaginado, y los hay que afirman que ese es el número de la suerte por pura intuición.



Respecto a aquellos que juegan un número determinado año tras año, lo hacen principalmente por tres razones: fidelidad, superstición o suerte. Muchos tienen la creencia de que “el año que no lo juegas, toca”.



Es por todas estas razones por las que la búsqueda de números para el Sorteo Extraordinario de Navidad que se celebra el 22 de diciembre aumenta año tras año notablemente. Según Lotalia, este año las búsquedas se han incrementado un 15% respecto a años anteriores. Este buscador permite localizar números de Lotería de Navidad, y si no se encuentran disponibles en la web, lo busca en otras administraciones de toda España. Es sin duda uno de los servicios online más utilizados en estas fechas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.