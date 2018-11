Etiquetas: Lanzamiento Discos Zahara - Sección: Música Zahara lanza 'Astronauta', su nuevo disco Canciones envueltas en una atmósfera cósmica Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 16 de noviembre de 2018, 12:24 h (CET) Ya está disponible en tiendas y plataformas digitales "Astronauta", el nuevo disco de Zahara. Un álbum que supone el cuarto disco oficial de la artista de Úbeda, y cuyos adelantos han sido auténticos bombazos: Hoy la bestia cena en casa, un pegadizo single electrónico; Multiverso, un emotivo relato sobre la vida y los recuerdos; y Guerra y Paz, último avance para el que se ha acompañado de la inconfundible voz de Santi Balmes.



Canciones todas ellas envueltas en una atmósfera cósmica que nos embarca, irremediablemente, en un viaje intergaláctico a través de la música, como ella misma cuenta:



"Este disco habla de un viaje, de un cambio. Un decir adiós a la vida que se conoce y buscar otra más allá de nuestro sistema solar. Quizá pasada Próxima Centauri haya planetas que a día de hoy no sabemos ni que existen.



Es un viaje solitario y, por supuesto, un viaje de ida. Volver a ser quien una vez se fue ya no es una opción, pero no importa. Tal vez "Flares de Hierro" sea un buen lugar donde quedarse. La astronauta solo lo sabrá una vez llegue allí.



Si quieres saber si lo consigue tendrás que escucharme y leerme, profundizar en las historias escondidas de este disco que es un retrato musical de un momento en La Tierra, de esa vida que se deja, un adiós a todo lo que se conoce, pero también un saludo a lo que vendrá".



Y es que Zahara ha creado todo un universo alrededor de su nuevo disco, cuidando hasta el más mínimo detalle: el formato físico viene presentado en una caja de edición limitada con dos CDs, el mismo "Astronauta" y uno extra, "Alienígena", compuesto por diez rarezas. Un mapa, una carta, un carnet de tripulación, cinco relatos sobre el viaje de la astronauta y algunas sorpresas más completan este mágico universo que Zahara ha creado con cuidada atención.



El vinilo cuenta igualmente con el disco "Alienígena" y alguno de los extras, y en plataformas digitales también hay sorpresas: en Spotify se puede disfrutar de una versión acústica de una de las canciones, y en Itunes están los dos álbumes junto a dos vídeos, uno de ellos completamente exclusivo.



En la gira de presentación "El viaje del Astronauta", Zahara estará arropada por una banda compuesta por Martí Perarnau IV (teclados, sintes y voces), Manuel Cabezalí (guitarras, sintes y voces), Carlos Sosa (batería) y Pablo Pérez (bajo). Un tour que arranca con un doblete en La Riviera de Madrid los días 17 y 18 de enero, con todas las entradas agotadas para el 18.



