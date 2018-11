Etiquetas: invierno Viajes Esquí - Sección: Sociedad Cinco destinos alternativos para esquiar este invierno Prueba tus esquís en nuevas alturas Redacción Siglo XXI

viernes, 16 de noviembre de 2018, 12:17 h (CET) Una vez que la nieve viste de blanco las estaciones de esquí, es imposible resistir la tentación de escapar de la ciudad y adentrarse en uno de estos parajes invernales. Aunque es cierto que los complejos turísticos más conocidos para esquiar son los de Chamonix, Verbier o St Anton, en ocasiones se encuentran fuera del presupuesto de muchos viajeros.

Así que ¿por qué no aprovechar la ocasión para conocer algunos destinos alternativos y más económicos? Hoteles.com ha elaborado una lista con cinco destinos perfectos para la nueva temporada de esquí.



Hotel Andorra Park, Andorra

Ubicado en el corazón de Andorra la Vella, este lujoso hotel ofrece a quienes lo visitan lo mejor de ambos mundos. Mientras que durante el día los huéspedes pueden disfrutar de las fantásticas instalaciones de esquí situadas en las montañas colindantes, por la noche tendrán la oportunidad de relajarse en uno de sus spas, y degustar la gastronomía que ofrece cualquiera de sus exquisitos restaurantes.



Reindl's Partenkirchner Hof, Garmisch-Partenkirchen

Reindl's Partenkirchner Hof, Garmisch-PartenkirchenAlemania siempre ha sido más conocida por su Oktoberfest que por sus deportes de invierno. Sin embargo, es imposible resistirse al encanto de Garmish, reconocida como una de las mejores zonas de esquí del país. Además de un glaciar, el complejo Reindl's Partenkirchner Hof cuenta con dos áreas separadas para que los esquiadores más experimentados puedan entrenar y ensayar sus trucos y para aquellos que quieran explorar la increíble zona alpina de Alemania. Este pequeño hotel familiar no solo se enorgullece de su hospitalidad sino también de una amplia selección de cocina Bávara perfecta para cargar pilas antes de pasar a las pistas.



Hotel Alpina, Zinal, Suiza

El pintoresco resort de Zinal será el lugar perfecto para escaparse unos días por Suiza. Con unas instalaciones de lo más familiares, el Hôtel Alpina está situado en el corazón de la localidad y a solo diez minutos de los principales telesillas. Además cuenta con una hermosa terraza donde a través de las montañas se puede capturar una puesta de sol de lo más instagrameable.



Hotel Yongpyong Resort Dragon Valley, Pyeongchang, Corea del Sur

¿No te importaría viajar un poco más lejos hasta encontrar la pista perfecta? Prepárate para vivir unos auténticos Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 y reserva tus vacaciones en Pyeingchang, en Corea del Sur. Gracias a su privilegiada ubicación en plenas pistas, los huéspedes pueden disfrutar del servicio ski-in/ski-out, lo que les permite el libre acceso a las mismas. El hotel dispone de hasta 15 restaurantes en los que probar desde platos coreanos tradicionales, hasta menús occidentales. Los turistas también pueden relajarse en la sauna, visitar el servicio completo de spa e incluso disfrutar de un parque acuático (con coste adicional).



The Mountain Inn at Killington, Vermont, Estados Unidos

Para quienes deseen vivir la experiencia de esquiar en Estados Unidos, Vermont es la mejor opción para ello. El The Mountain Inn at Killington es un lugar idóneo para acampar, con traslado gratuito hasta las estaciones de esquí. El complejo cuenta con una sauna y una piscina climatizada para relajarse.

