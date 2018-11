Etiquetas: Startups Emprendedores Jóvenes - Sección: Economía España, quinto país del mundo con las startups mejor valoradas Destaca también en aspectos como los espacios de coworking o la velocidad media de Internet, ubicándose en el Top 10 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 16 de noviembre de 2018, 07:38 h (CET) Cada vez son más los españoles que deciden crear su propio negocio, dentro y fuera de nuestras fronteras. Otros tantos deciden convertirse en nómadas profesionales que les permita desarrollar su trayectoria en un mercado cada vez más globalizado, trabajando en remoto desde cualquier lugar del mundo.

Con el objetivo de analizar este movimiento, Spotahome ha desarrollado el Informe “Las mejores ciudades para nómadas digitales”. Este estudio compara 56 ciudades en todo el mundo, analizando los últimos datos disponibles de fuentes acreditadas.

España, a la cabeza mundial en emprendimiento de calidad En concreto, España se sitúa en el quinto país del mundo con las startups mejor valoradas, superada únicamente por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania. Por ciudades, Barcelona es la primera ciudad española del ranking, situada en el puesto número 7, mientras que Madrid está en la posición 10. El Top 3 lo componen San Francisco, gracias a la gran influencia de Silicon Valley, Londres y Los Ángeles.

España, un país a la vanguardia tecnológica para la creación de empresas Gran parte de la razón de la calidad de las startups españolas viene motivada por otros aspectos como la calidad de los espacios de coworking, que acogen empresas de reciente creación, la velocidad de Internet, o hasta las cafeterías que ofrecen wifi gratuito para aquellos profesionales que han hecho de trabajar de forma itinerante un modo de vida. En lo que respecta a los espacios de coworking, España se sitúa nuevamente en el Top 10 y más concretamente en el puesto 7, con Barcelona una vez más a la cabeza, que obtiene una valoración de 8,29. En primera posición se encuentra Luxemburgo, seguido de Australia y Lituania. Es importante destacar la baja presencia de ciudades norteamericanas en esta categoría, no apareciendo hasta el puesto 20, con Miami.

Otra categoría a tener en cuenta es la velocidad media de banda ancha fija en la ciudad. En esta ocasión, España se sitúa directamente en Top 3, siendo, de nuevo, Barcelona la mejor ciudad, mientras que Madrid está en el puesto 14. Los dos primeros puestos corresponden a Belfast, capital de Irlanda del Norte, y a Lyon, en Francia, respectivamente.

Por último, un aspecto importante para todos aquellos profesionales que no tienen un lugar físico de trabajo y que necesitan de espacios desde los cuales conectarse a la red, es la presencia de cafeterías con wifi gratuito. Así, España se ubica en sexta posición, siendo la Ciudad Condal su mayor exponente. En este caso, el Top 3 está compuesto por Reino Unido, Holanda e Irlanda.

El reto de alquilar por temporadas, en diferentes países Uno de los grandes problemas que encuentran este tipo de profesionales de alta movilidad geográfica es el alojamiento. La dificultad de alquilar por temporadas o la necesidad de visitar físicamente las viviendas o, por el contrario, no tener información en absoluto, hacen muy complicada esta tarea. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.